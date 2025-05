Großer Jubel in Rübgarten: U 23 des VfL Pfullingen holt den Bezirkspokal

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÜBGARTEN. Die U23 des VfL Pfullingen hat das Finale um den Bezirkspokal gegen den Bezirksliga-Konkurrenten TSV Hirschau mit 3:2 (2:0) gewonnen. Die wichtigsten Punkte der Partie im Überblick.

- Der Spielverlauf

Die U 23 des VfL Pfullingen war über nahezu die gesamte Spieldauer das bessere und vor allem aktivere Team. Bereits nach fünf Minuten scheiterten Christian Locher und Philipp Kendel mit einer Doppelchance an Torwart Vincent Stenzel. Er war der beste Spieler aufseiten des TSV Hirschau. Die Echazstädter waren giftiger in den Zweikämpfen und lauffreudiger. In der 43. Minute schloss Locher einen Konter nach Vorarbeit von Kendel in bester Torjägermanier im Strafraum zum 1:0 ab. Vier Minuten später erhöhte Youngster Max Bieller aus dem Getümmel heraus von der Strafraumgrenze zum 2:0-Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel spielte zumeist der VfL. Kendel scheiterte in der 57. Minute mit einem Volleyschuss aus 20 Metern erneut an Stenzel, der den Ball noch über die Latte lenkte.

Nach Foul von Alex Ripas an Daniel Genuardi verkürzte Hirschaus Torjäger Cihan Canpolat eine Minute später auf 1:2. Das Team von VfL-Trainer Benjamin Hübner ließ sich jedoch nicht beirren. Marvin Krüger erhöhte sieben Minuten später per Foulelfmeter auf 3:1 - das war die Entscheidung. VfL-Keeper Marvin Karasarik musste nach 76 Minuten erstmals gegen Benjamin Schiebel und Adrian Müller eingreifen. Canpolat betrieb in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer zum 2:3-Endstand noch Ergebniskosmetik. Insgesamt kam von der Hirschauer Offensive aber viel zu wenig.

- Zahlen, bitte

670 Zuschauer verfolgten das Finale um den Bezirkspokal, darunter etliche Spieler, Trainer und Funktionäre von anderen Vereinen. Titelverteidiger und Verbandsliga-Aufsteiger FC Rottenburg wurde von Kapitän René Hirschka angeführt, vom Ligakonkurrenten TSG Tübingen waren Tim Steinhilber und Julio Leitao Gourgel vor Ort. Ebenfalls in Rübgarten war Markus Bradtke, Trainer des SV Pfrondorf. Die Eckbälle gingen mit 10:1 klar an den Sieger, Hirschau hatte seine einzige Ecke nach 78 Minuten. Pfullingen kassierte sechs Verwarnungen, Hirschau nur eine. Tim Endreß (Hirschau) sah zudem Gelb-Rot. Josef Haug, Vorsitzender im Bezirk Alb, zeigte sich zufrieden: »Es war Regen angesagt. Heute knapp 700 Zuschauer, bei den Frauen letzten Woche 400 Fans. Da kann man zufrieden sein. Wir wollten das Finale auf keinen Fall am Vatertag durchführen.«

VfL-Trainer Benjamin Hübner (links) und Maximilian Keller stimmen nach dem Titelgewinn ein »Humba« an. Foto: JoBaur VfL-Trainer Benjamin Hübner (links) und Maximilian Keller stimmen nach dem Titelgewinn ein »Humba« an. Foto: JoBaur

- Die Stimmen zum Spiel

Hübner, Trainer der U23 des VfL Pfullingen, stimmte nach dem Schlusspfiff um 20:21 Uhr auch das Humba ein und zeigte sich glücklich und zufrieden: »Die ersten zwei Tore haben uns Sicherheit gegeben. In der Anfangsphase haben wir es nicht sauber von hinten heraus gespielt. Wir hatten die Hosen voll. Jetzt wird das Jahnhaus abgerissen«, gab Hübner den Befehl zum Feiern. Auf Hirschauer Seite herrschte hingegen Tristesse: »Wir sind zu ängstlich gewesen. Spielerisch hätten wir es lösen können, jedoch haben wir zu viele lange Bälle gespielt. Pfullingen ist dazu mehr gelaufen«, versuchte Hirschaus Spieler Genuardi die Niederlage zu erklären.

- Pechvogel Endreß

Für Endreß (TSV Hirschau) war es ein Abend zum Vergessen. Eingewechselt zur zweiten Halbzeit, verursachte der Defensivspieler in der 72. Minute gegen Kendel einen Foulelfmeter und sah als erster Spieler seines Teams Gelb. Elf Minuten später war die Begegnung für Endreß nach dem nächsten Vergehen gegen Bieller vorzeitig beendet.

- Pyrotechnik und Böller

Beim Einlauf beider Mannschaften brannten beide Fanlager ordentlich Pyrotechnik in den Vereinsfarben ab. Der Stadionsprecher forderte zum Einstellen der Handlungen auf. Geändert hat sich während des Spiels nichts. Immer wieder wurde Pyrotechnik abgebrannt, dazu einige Böller aus dem Hirschauer Block. Marco Calderaro, Trainer des TSV Hirschau, musste in der Schlussphase sogar Brennelemente vom Feld räumen.

- Zwei Verletzte in Halbzeit eins

Für jeweils einen Akteur endete die Begegnung schon in der ersten Halbzeit. Für den Pfullinger David Straube war das Spiel nach einer halben Stunde vorbei. »Ich habe mir das linke Knie überdehnt«, sagte Straube auf der Bank zu seinen Mitspielern. Elf Minuten später war auch für Hirschaus Routinier Michael Barth vorzeitig Feierabend. »Er hatte die ganze Woche schon Probleme mit dem Oberschenkel«, so Genuardi. (GEA)