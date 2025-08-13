Große Pokal-Überraschung der Young Boys Reutlingen bleibt aus, aber...

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Erhobenen Hauptes gingen die Fußballer der Young Boys Reutlingen am Mittwochabend vom Platz – obwohl die große Pokal-Überraschung ausgeblieben war. Der Verbandsligist zog in der dritten Runde des Wettbewerbes gegen die zwei Klassen höher angesiedelte Mannschaft der TSG Balingen mit 2:4 (0:3) den Kürzeren. Schämen musste sich die Heimelf aber nicht.

»Wir haben unser Spiel gespielt und gezeigt, was wir können«, erklärte Torschütze Markus Wagner nach dem Abpfiff. »Ich bin stolz auf die Jungs. Wir wollten anlaufen, wir wollten Balleroberungen, das haben wir geschafft. Am Ende haben wir uns mit einfachen Fehlern selbst ans Bein gepinkelt.« Ähnlich sah es Trainer Volker Grimminger, der seine Truppe im Vergleich zum Liga-Auftakt gegen den FC Rottenburg (3:2) komplett umkrempelte. »In der ersten Halbzeit war jetzt nicht unbedingt ein Klassenunterschied zu sehen. Sie waren eben in den entscheidenden Momenten da.« Als beeindruckend empfand der 45-Jährige es, wie sein Team nach einem 0:4 wieder auf zwei Tore herankam und sogar Chancen auf mehr hatte. »Dass sie so zurückkommen, das Spiel so an sich ziehen, ist klasse. Da dachte ich kurz, die blaue Mannschaft (Young Boys Reutlingen, Anmerkung der Redaktion) spielt höher. Dass du einen Regionalligisten drängst, am Ende auf Zeit zu spielen, heißt etwas.«

Sieben neue Kicker in Startformation

Sieben neue Kicker schickte der Reutlinger Coach von Beginn an aufs Feld. Dazu wechselte er von einer Dreierkette in der Abwehr auf eine Viererriege. »Das hat sie am Anfang ein bisschen verwirrt«, meinte Grimminger, der seinem Gegenüber Murat Isik mit dem Kniff im taktischen Bereich ein Stückchen voraus sein wollte – mit Erfolg. Der Underdog aus Reutlingen startete aggressiv und zwang die Gäste immer wieder zu einfachen Fehlern. Die erste Großchance verzeichneten dennoch die Balinger. In der fünften Minute köpfte Simon Klostermann den Ball an die Latte. »Wach sein, wach sein«, forderte Grimminger. Nach acht Minuten verzeichnete seine Truppe die erste Halbchance. Der Schuss von Kapitän Hakan Aktepe war jedoch deutlich zu schwach und zentral. Wenig später ging ein Freistoß seines Teamkollegen Savas Ioannidis drüber.

In der 18. Minute folgte der erste Rückschlag. Ole Deininger, Ex-Flügelflitzer des SSV Reutlingen, war nach einer Flanke zur Stelle und schoss platziert ins lange Eck zur Führung. Nach dem starken Young-Boys-Start hatte das Isik-Team nun mehr Spielanteile. Zunächst rettete Torwart Nikolay Goranov noch gegen Marko Pilic (33.), dann aber stellte Ivo Colic (44.) nach einem Konter, der aus einfachen Fehlern resultierte, auf 0:2. Für den 0:3-Pausenstand sorgte Komlan Fionouke (45.+4).

Wagner trifft erneut

Nach dem 0:4 (51.) durch Enrique Katsianas-Sanchez schien alles vorbei – doch Pustekuchen. Aktepe verzog zunächst frei stehend vor Torwart Dennis Klose (56.). Besser machte es Wagner, der bereits gegen Rottenburg getroffen hatte. Nachdem die Nummer eins der TSG unter einem Eckball durchsegelte, war der Innenverteidiger mit dem Kopf zur Stelle (57.). In Minute 68 verwertete Marko Drljo eine Hereingabe zum 2:4, der Treffer jedoch wurde als Eigentor von Bastian Maier gewertet. Plötzlich pushte sich der Verbandsligist noch mal, während bei der TSG die Köpfe nach unten gingen. Durch Giuliano Iannuzzi (87.) und Ante Galic (89.) gab es später sogar noch Großchancen, die aber ungenutzt blieben.

Auffälligster Fußballer in den Reihen der Young Boys war Zugang Marco Gaiser (davor SSV Reutlingen), der zwar nur in der ersten Halbzeit auf dem Platz stand, aber mit zig gewonnen Zweikämpfen und cleveren Ballaktionen nach vorne glänzte. Auf der Gegenseite sorgte Deininger über seine rechte Seite immer und immer wieder für Druck und fiel mit seinen unzähligen Tempoläufen auf. (GEA)