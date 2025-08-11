Gampert macht alles klar: TSG Tübingen siegt 3:1 bei SF Schwäbisch Hall

Bitte aktivieren Sie Javascript

SCHWÄBISCH HALL. Fußball-Verbandsligist TSG Tübingen ist mit einem Sieg in die neue Runde gestartet. Bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall hat die Mannschaft von Trainer Michael Frick vor 300 Zuschauern mit 3:1 (2:1) gewonnen. »Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden«, berichtete Frick. Den Dreier konnte man im Vorfeld des Spiels so nicht erwarten.

Im Vergleich zum Relegationsspiel zur Verbandsliga in der vergangenen Saison standen mit Tom Mang, Marius Thomas und Tim Brändle nur noch drei Akteure auf dem Feld. Vielen jungen Spielern schenkte Frick das Vertrauen für die Startelf. So war es auch der A-Jugendspieler Noah Müller, der die Unistädter nach 32 Minuten mit einem Abstauber mit 1:0 in Führung brachte. Matthias Gampert erhöhte drei Minuten später auf 2:0. Kurz vor und kurz nach Halbzeit schwammen die Frick-Schützlinge etwas. Die Folge: Günter Schmidt verkürzte vor dem Halbzeitpfiff auf 1:2.

»Wir haben insgesamt recht konstant gespielt, auch in der zweiten Halbzeit. Der Sieg war nicht unverdient«, betonte Frick. Das junge Team meisterte die zweite Hälfte ohne einen weiteren Gegentreffer. Gampert, Constantin Zeyer und Neuzugang Tom Schiffel (er kam vom Oberligisten SSV Reutlingen) bildeten die Zentrale und sorgten für Stabilität. Gampert war es auch, dem in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer die Entscheidung zum 3:1-Endstand gelang.

Personell standen Frick zahlreiche Akteure nicht zur Verfügung, sodass Trainersohn Florian Frick kurzfristig mitgenommen und in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. »Er hat jetzt ein Verbandsligaspiel mehr als ich«, scherzte Vater Michael Frick. (tob)