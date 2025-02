Fußball-B-Ligist TSG Reutlingen plant Großes

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Derzeit spielen die Fußballer der TSG Reutlingen in den Niederungen der Kreisliga B (Staffel 4) eine Nebenrolle. Platz zehn in dem Elfer-Feld steht in der Winterpause zu Buche. Doch für die bevorstehende Saison 2025/26 plant die TSG Großes. »Wir holen voraussichtlich etwa 15 Spieler und wollen nächste Runde mit einer Mannschaft an den Start gehen, die sogar eine Liga höher gut mitspielen könnte«, berichtet der neue Sportliche Leiter Tomislav Tadic, der bereits von 1999 bis 2012 in verschiedenen Funktionen bei der TSG tätig war. Als Trainer steigt im Sommer sein Sohn Alexander Tadic ein, der zurzeit bei den Verbandsstaffel-B-Junioren des VfL Pfullingen auf der Kommandobrücke steht. Neu ins TSG-Trikot schlüpfen wird beispielsweise Nils Mayer (VfL Pfullingen, Jugend). »Ein großes Talent«, so Tomislav Tadic. Vom A-Ligisten VfL Pfullingen III wechselt Van Hao Ha zur TSG. (kre)