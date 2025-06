Frauen des TSV Sondelfingen vor Relegation: »Wir sind bereit«

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Anfang April stieg Siyami Türker bei den Landesliga-Fußballerinnen des TSV Sondelfingen als Interimstrainer ein – nun könnte der einst für Besiktas Istanbul auflaufende Türker zum Aufstiegshelden avancieren. Die Sondelfingerinnen legten unter seine Regie eine Siegesserie hin, beendeten die Runde auf Platz zwei und kämpfen nun in der Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga. Zum Auftakt erwartet der TSV am Samstag (15.30 Uhr) die SGM Oppenweiler/Sulzbach. »Wir sind bereit. Alle Spielerinnen sind dabei«, versprüht der Coach Optimismus vor dem Duell gegen den »Vize« der Landesliga-Staffel 1. Der Sieger dieses Duells kämpft am 15. Juni beim Verbandsliga-Zehnten Spvgg Gröningen-Satteldorf um ein Verbandsliga-Ticket.

In der Saison 2022/23 stand Sondelfingen schon einmal in der Relegation. Nach einem 2:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart II gab es im entscheidenden Spiel ein 0:1 beim FV 09 Nürtingen. (kre)