Frauen des TSV Sondelfingen scheitern in der Relegation

SONDELFINGEN. Im ersten Relegationsspiel zur Fußball-Verbandsliga der Frauen hat Landesliga-Vizemeister TSV Sondelfingen gegen die SGM Oppenweiler/Sulzbach als Zweiter der anderen Landesliga-Staffel mit 0:1 (0:1) verloren. Die wichtigsten Punkte der Partie im Überblick:

- Der Spielverlauf: Das insgesamt ausgeglichene Spiel war geprägt von wenigen Torchancen und vielen Zweikämpfen. In der zweiten Hälfte drückte der TSV Sondelfingen auf den Ausgleich - ohne Erfolg. Jasmin Schäfer setzte nach 59 Minuten einen Volleyschuss aus wenigen Metern neben das Tor. Die dickste Möglichkeit hatte Anna Grüninger in der 69. Minute, doch der Ball wurde aus zwei Metern über das Tor geschossen. Auch in der Anfangsphase hatte Sondelfingen durch Grüninger (2. Minute) und Louisa Teufel (3.) zwei gute Chancen.

- Das Tor des Tages: Ilirjana Musliu erzielte in der 32. Minute das Tor des Tages. Die Mittelfeldspielerin der Gäste zog aus knapp 25 Metern einfach mal ab, mit Erfolg. Der Ball kam mittig auf das Tor, Sondelfingens Torhüterin Franziska Kohler hatte die Hände noch oben, sah beim Treffer aber nicht gut aus.

- Zahlen, bitte: Gut 200 Zuschauer verfolgten die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Sondelfingen. Die Eckbälle gingen mit 6:4 an die Gastgeberinnen. Auch bei den Verwarnungen lagen die Türker-Schützlinge mit 3:1 vorne, die Begegnung wurde sehr fair geführt. Erst nach 17 Minuten wurde das erste Foul gegen Sondelfingens Kapitänin Tatjana Mang gepfiffen.

- Die Stimmen zum Spiel: In seinem letzten Spiel für den TSV Sondelfingen stand Trainer Siyami Türker nach der Partie noch minutenlang nachdenklich auf dem Platz: »Meine Mädels haben im Sturm nichts gemacht. Wir waren irgendwie nervös und können 100 Mal besser spielen. Ich weiß nicht, was los war. Trotzdem Respekt an das Team, wir haben alles gegeben.« Sein Gegenüber Holger Blank herzte nach der Begegnung jede Spielerin und freute sich über den Erfolg: »Chapeau, wie wir gespielt haben. Wir haben bis auf die Standards nichts zugelassen. Nun heißt es, Kräfte sammeln und das entscheidende Relegationsspiel in Angriff nehmen.« Die SGM Oppenweiler/Sulzbach spielt am 15. Juni bei der SpVgg Gröningen/Satteldorf um den Aufstieg in die Verbandsliga.

- Hart im Nehmen: Janine Sommer, Kapitänin der SGM Oppenweiler/Sulzbach, war eine der besten Spielerinnen auf dem Feld. Die 33-Jährige dirigierte die eigene Defensive. »Gut gemacht«, sagte Sommer immer wieder zu den Mitspielerinnen. Sommer musste einiges einstecken. Nach 50 Sekunden in der zweiten Halbzeit schoss ihr Sondelfingens Teufel aus zwei Metern voll ins Gesicht. Die Oppenweilerin blieb liegen. Der Rettungsdienst versorgte die 33-Jährige, einige Minuten später wurde sie noch mit einem Pupillentest kontrolliert. In der Nachspielzeit prallte Sommer mit Grüninger zusammen und war erneut am Boden.

- Spitze in der Spielleitung: Die Partie wurde von Daniela Kottmann geleitet. Die 28-Jährige vom FV Altheim pfeift bei den Frauen in der 2. Bundesliga, bei den Männern bis zur Verbandsliga. Kottmann hatte mit der Partie wenig Mühe. (GEA)