FC Rottenburg verpflichtet Ex-Spieler des SSV Reutlingen

ROTTENBURG. Der FC Rottenburg hat das eindrucksvolle Kunststück vollbracht, binnen zwei Jahre den direkten Durchmarsch von der Bezirks- in die Verbandsliga zu schaffen. Nach der jüngsten Meisterschaft in der Landesliga treibt der Club um Erfolgscoach Marc Mutschler die Personalplanungen für die kommende Saison im württembergischen Oberhaus voran. Und setzt nach GEA-Informationen nun ein kleines Ausrufezeichen.

Die Rottenburger haben Aaron Leyhr vom Verbandsliga-Zweiten FC Holzhausen verpflichtet. Der Defensivspieler lief in der vergangenen Saison 22 Mal für den FCH auf, der jüngst in der Aufstiegsrunde zur Oberliga scheiterte. Auch in der Region ist der 21-Jährige ein bekanntes Gesicht. Zwischen 2022 und 2024 spielte Leyhr für den Oberligisten SSV Reutlingen, kam dort über die Rolle des Ergänzungsspielers aber nie hinaus. In der Jugend lief er fünf Jahre lang für den Bundesliga-Nachwuchs des 1. FC Heidenheim auf. Außerdem wechseln Luca Alfonso (TSG Tübingen) und Maxim Ackermann (TuS Ergenzingen) zum FCR. (GEA)