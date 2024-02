Ex-SSV-Trainer Maik Stingel trifft bei Rückkehr für den TSV Eningen doppelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der abstiegsbedrohte SV Walddorf erwischte einen Traumstart in die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga. Das Team von Erol Türkoglu siegte mit 5:2 gegen den SV Hirrlingen und holte so drei ganz wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten. »Auf diesen Sieg haben wir hingearbeitet, wir wussten um die Chance, gegen einen direkten Konkurrenten positiv zu starten, das hat uns motiviert«, resümierte Türkoglu. Zunächst aber mussten die Gastgeber einen Rückschlag verkraften, nach der Führung durch Stefan Tilgner (12.) drehten die Gäste die Partie, doch die Walddorfer blieben ruhig und spielten vor allem in Halbzeit zwei auf. »Kompliment, die Jungs waren selbstbewusst, haben nicht nachgelassen und sich das so verdient«, so der Trainer, der mit seiner Mannschaft auf einen Nichtabstiegsplatz kletterte.

Ohne Punkte, trotz guter zweiter Hälfte blieb Anadolu Reutlingen bei der 3:4-Niederlage bei der TSG Tübingen II. Nachdem die Gäste zwischenzeitlich schon mit 0:3 hinten lagen, drehte Anadolu vor allem in den Schlussminuten nochmal auf. Die Tore von Muhammed-Ali Özbakir (83.) und Mehmet Caran (84.) aber kamen zu spät.

Methner wird zum Matchwinner

Mit einem 2:1-Arbeitssieg beim SV Wurmlingen startete die TuS Metzingen erfolgreich ins neue Kalenderjahr. Dabei gingen zunächst die Gastgeber in Front. Nach Foul von Daniel Lindenmaier verwandelte Eric Wachendorfer den fälligen Strafstoß zum 1:0. Die tonangebenden Metzinger ließen sich davon aber nicht beirren und so erzielte Telmo Teixeira Rebelo (45.+1) nach schöner Einzelleistung noch vor der Pause den Ausgleich. Gleich gegen vier Gegenspieler setzte sich der frühere Drittligaprofi des Halleschen FC und FC Magdeburch durch. Kurz nach der Halbzeit war es dann Rückkehrer Marvin Methner, der nach Vorlage von Efstratios Tzakis zum 2:1-Sieg einschob. »Das war ein verdienter Arbeitssieg, gerade nach der langen Pause ist wichtig, gut zu starten«, formulierte Spielleiter Thomas Zimmermann.

Eningen siegt 5:2

Erfolgreich zurück an alter Wirkungsstätte ist Maik Stingel, der Eninger kehrte im Winter zurück zum TSV und schnürte in seinem ersten Spiel gleich einen Doppelpack beim 5:2-Sieg in Pfrondorf. »Wir haben gut gegen den Ball gespielt und die Fehler eiskalt bestraft, der Sieg geht daher auch in der Höhe in Ordnung«, sagte Stingel. Michael Reiff (39.) brachte die Eninger in Führung, ehe Stingel zunächst durch einen Abstauber und dann per Foulelfmeter auf 3:0 stellte. »Ich hab einfach Lust auf Fußball und kann das in Eningen zusammen mit meinen Freunden ausleben«, erklärte Stingel nach seiner Entlassung als Trainer beim Oberligisten SSV Reutlingen seine Rückkehr.

Weiter ärgster Verfolger des Tabellenführers FC Rottenburg bleibt der TSV Hirschau nach dem 3:1-Erfolg gegen den TSV Gomaringen. »Wir haben das Spiel kontrolliert und uns auch nicht nach dem Ausgleich verunsichern lassen«, so Trainer Marco Calderaro der ergänzte: »Es liegt nun an uns, den Druck auf Rottenburg hochzuhalten.« Der Tabellenführer indes löste seine Pflichtaufgabe bei der TSG Upfingen souverän mit 4:1. (GEA)