In der Fußball-Bezirksliga liegt die SG Reutlingen im Kellerduell gegen den SV Zainingen mit 0:1 im Rückstand, dreht aber in der Schlussphase die Partie. Ein Routinier ist der Matchwinner.

Manuel Lamparter (rechts) vom SV Zainingen enteilt Phil Hombach, der für die SG Reutlingen zwei Tore erzielte. Foto: meyer Manuel Lamparter (rechts) vom SV Zainingen enteilt Phil Hombach, der für die SG Reutlingen zwei Tore erzielte. Foto: meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.