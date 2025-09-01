Erster Heimsieg für SV Croatia Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Fußball-Landesligist Croatia Reutlingen knüpft an den ersten Saisonsieg aus der Vorwoche an und sicherte sich den zweiten Erfolg beim 3:2-Sieg gegen den VfL Mühlheim. Wenngleich Croatia-Coach Patrik Androsevic mit der Leistung seiner Mannschaft haderte: »Wir waren nicht gut und haben uns das Leben selber schwer gemacht.«

Zunächst sorgte Kapitän Vincenzo Giambrone nach einem Lattentreffer per Kopf für das 1:0. Ein Eigentor von Daniel Andic aber egalisierte die Führung. Sechs Zeigerumdrehungen später, in der 17. Mi-nute, gingen die Gäste sogar in Führung. Der beste Croatia-Angriff in Durchgang eins brachte dann aber den Ausgleich. Ciro Corbosiero eroberte den Ball, zog an mehreren Gegnern vorbei und fand Giambrone, der sein zweites Tor erzielte.

Noch besser sollte es kurz nach Wiederanpfiff kommen – Sotirious Vassiliou setzte sich mit einem energischen Dribbling durch und stellte auf 3:2. Zum Ende hin fehlte der Croatia-Mannschaft aber ein wenig der Mut aus der Offenheit der Mühlhei-mer Kapital zu schlagen. »Wir müssen diese Räume besser nutzen. Letztlich aber zählt der Dreier. Wir ziehen unsere Lehren und nächste Woche geht es weiter«, so Androsevic. (leo)