Erste Testspiel-Niederlage für den VfL Pfullingen

PFULLINGEN. Der VfL Pfullingen, der in der Dreier-Staffel der Fußball-Landesliga angesiedelt ist, kassierte die erste Niederlage der Sommervorbereitung. Gegen den TSV Ehningen aus der Landesliga-Staffel 2 unterlagen die Lennerth-Schützlinge mit 0:1 (0:1). Der Gast zeigte sich im ersten Durchgang deutlich torgefährlicher und ging im Anschluss eine Ecke verdient in Führung. Christian Bildl traf per Kopf. Dem VfL fehlte die spielerische Leichtigkeit der vergangenen Wochen. »Wir hatten nicht die notwendige Frische. Man merkte die anstrengende Woche und Trainingslager noch«, konstatierte Chefcoach Albert Lennerth. Nach der Pause wurde es zwar etwas besser, aber bei einsetzendem Starkregen fehlte weiterhin die notwendige Durchschlagskraft auf Pfullinger Seite. Bereits am heutigen Dienstag (19 Uhr) geht es für den VfL mit dem Test beim Landesligisten (Staffel 2) TSVgg Plattenhardt weiter. (GEA)