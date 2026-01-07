Erfolgstrainer Volker Grimminger verlängert bei den Young Boys Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Erfolgstrainer Volker Grimminger hat seinen Vertrag bei den Young Boys Reutlingen um ein Jahr verlängert. Die Nachricht veröffentlichte der Fußball-Verbandsligist am Mittwochabend über die Sozialen Medien. »Ein großes Augenmerk der Young Boys liegt darin, auf Beständigkeit und solide Arbeit zu setzen«, heißt es im Statement. »Das verkörpert Volle mit seinem Trainerteam in vollen Zügen.«

Die Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf, als Grimminger im Winter 2023/2024 übernahm und einen Rückstand von acht Punkten in der Landesliga mit seiner Mannschaft wettmachte, um in die Verbandsliga aufzusteigen. Dort erreichte Reutlingen im ersten Jahr auf Anhieb einen starken vierten Platz. In der aktuellen Runde spielen die Young Boys groß auf und sind als Spitzenreiter mit sechs Zählern Vorsprung ein heißer Kandidat für den Aufstieg in die Oberliga.

»Volle ist schon längst mehr als nur ein Trainer«

»Auch wenn es noch ein weiter Weg ist, so besteht die Möglichkeit, das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte zu schreiben«, heißt es dazu in der Vereinsmitteilung. »Die Verlängerung ist nicht nur ein großes Ausrufezeichen, sondern auch ein riesiger Grund zur Freude, denn Volle ist schon längst mehr als nur ein Trainer. Mit seiner Art und seinem Engagement trägt er nicht nur zur Entwicklung des Vereins bei, sondern ist mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Young-Boys-Familie.« Immer wieder betonte auch Grimminger gegenüber dem GEA, wie viel Freude ihm die Arbeit mit seiner Mannschaft bereitet.

Der Punkteschnitt unter seiner Regie lag in der Vorsaison bei 1,7 Punkten pro Spiel. In dieser Runde stehen bis dato sensationelle 2,5 Zähler in der Statistik. (GEA)