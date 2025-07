Ereignisreiche Tage für Wolfgang Rieker

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN-HIRSCHAU. Zwei Stunden und 34 Minuten wurde teilweise hitzig diskutiert, gewählt und über Anträge gesprochen, berichtet und über Neuerungen informiert. Und am Ende durften alle eine Belohnung abholen. Beim Staffeltag des Fußball-Bezirks Alb in Tübingen-Hirschau erhielt nach Versammlungsende jeder Verein zwei Kisten Bier des Verbands-Sponsors Erdinger.

Wolfgang Rieker hat ereignisreiche Tage hinter sich. Der 63-Jährige, einst als Profi für den VfB Stuttgart II und SSV Ulm 1846 am Ball, wurde vor wenigen Tagen zum neuen Chef der Landesliga-Staffel 3 gewählt. Im Bezirk Alb fungiert Rieker als Spielleiter und als Staffelleiter der Bezirksliga. In Hirschau hatte der umtriebige Funktionär als Versammlungsleiter das Zepter in der Hand und umkurvte auch kritische Nachfragen souverän und mit Überzeugungskraft.

Alle Staffelleiter wiedergewählt

Ein leichtes Spiel war der Tagesordnungspunkt »Wahlen«. Die bisherigen Steuermänner bleiben an Bord. Rieker zeichnet weiterhin für die Bezirksliga verantwortlich, Marco Engesser hat die Münsinger Kreisliga A sowie die B-Liga-Staffeln 1 und 2 unter seinen Fittichen, Klaus Rapp dirigiert die Reutlinger Kreisliga A und die B-Liga-Staffel 4 durch die Saison, Frank Wörn ist der Chef der Tübinger Kreisliga A und der B-Liga-Staffel 6, Rainer Hörrmann ist für die B-Liga-Staffel 5 und Chrisowalandis Callioupis für die B-Liga-Staffel 3 verantwortlich.

Erfreuliche Nachrichten hatte der Bezirks-Schiedsrichter-Obmann Sven Junger parat. John Bender aus Gomaringen steigt als Unparteiischer von der Oberliga in die Regionalliga Südwest auf und Kerstin Holzmayer von den Sportfreunden Reutlingen gelang der Aufstieg in die Männer-Oberliga. Außerdem leitet die Reutlingerin Spiele der 2. Frauen-Bundesliga. Aushängeschild des Bezirks Alb ist weiterhin Dominik Schaal vom SV Pfrondorf, der in der Bundesliga als Assistent im Einsatz ist. Junger informierte zudem über einen Beschluss der internationalen Regelhüter. Demnach sollen Torhüter den Ball in Zukunft acht Sekunden in den Händen halten dürfen (bisher sechs Sekunden). Ein Verstoß dagegen wird künftig mit einem Eckball für die andere Mannschaft geahndet. Der Schiedsrichter soll die letzten fünf Sekunden sichtbar anzeigen.

117 Mannschaften sind im Pokal-Wettbewerb am Start

Matthias Harzer, der Spielausschuss-Vorsitzende des Württembergischen Fußballverbands (WFV), sprach über den Spielbetrieb, Abstiegs-Regelungen und Sportwetten im Amateurfußball. »Sportwetten beschäftigen uns seit zwei Jahren«, erzählte Harzer. Und hatte ein Beispiel parat: Im Bezirk Stuttgart/Böblingen konnten kürzlich auf ein B-Ligaspiel zwischen dem Letzten und Vorletzten Wetten abgeschlossen werden.

117 Mannschaften sind in der Spielzeit 2025/26 im Cup-Wettbewerb im Einsatz, berichtete Pokal-Spielleiter Klaus Sulz. Für die erste Runde am Sonntag, 10. August, hat er 53 Spiele ausgelost. Elf Teams erhielten ein Freilos. Die zweite Runde steigt am Mittwoch, 20. August, die dritte am Mittwoch, 3. September.

Antrag des SV Croatia Reutlingen abgelehnt

Der SV Croatia Reutlingen stellte den Antrag, mit seiner zweiten Mannschaft nachträglich in die A-Liga aufsteigen zu dürfen. Die Reutlinger A-Liga ist in der bevorstehenden Runde lediglich mit 14 Teams besetzt, während die Münsinger und Tübinger A-Liga mit 16 Mannschaften an den Start geht. Die Reutlinger Spielklasse müsse auf die Sollstärke von 15 Teams gebracht werden und habe in den vergangenen Jahren immer ein Teilnehmerfeld von 15 oder mehr Mannschaften gehabt. Harzer erklärte, dass dieser Antrag aus rechtlichen Gründen abgelehnt werden müsse. Diskussionen gab es um den Saisonstart der Reutlinger Kreisliga A. Letztlich stimmten die Vereine dafür, am Sonntag, 17. August, loszulegen. (GEA)