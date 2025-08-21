Er wollte gar kein Trainer werden - Jetzt ist er Rottenburgs Super-Coach

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Marc Mutschler erlebt in diesen Wochen etwas für ihn völlig Neues: Niederlagen. Und dann auch noch drei in Serie. Eigentlich ist der Coach des Verbandsliga-Aufsteigers FC Rottenburg das Gewinnen gewohnt und ein Überflieger an der Seitenlinie. Seine schwer rekordverdächtige Statistik: 74 Siege aus 103 Partien als Trainer, dazu 21 Remis. Die acht Niederlagen verteilen sich auf über drei Jahre. Der GEA stellt den 35-Jährigen, der eigentlich nie Trainer werden wollte, vor.

Was Mutschler beim FC Rottenburg vollbracht hat, ist fast unglaublich. Denn er übernahm nicht einfach ein Top-Team und feierte einen Sieg nach dem anderen. Oh nein! Ohne große Vorerfahrungen auf diesem Fußball-Niveau durfte der zweifache Familienvater zur Saison 2022/23 bei der ersten Mannschaft des FC Rottenburg in der Bezirksliga ran, nachdem die Truppe abgestiegen war.

Die Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf. Im ersten Jahr unter seiner Leitung verlor das Team nur ein Spiel. Zum Wiederaufstieg reichte es auf Platz zwei aber knapp nicht. In den folgenden Spielzeiten dann die Sensation: Erst der Aufstieg in die Landesliga (»das war immer das Ziel«, sagt Mutschler) und dann direkt weiter in die Verbandsliga. Jeweils als Meister. Dazu ein Triumph im Bezirkspokal. Wie ist das möglich?

Kein Taktikfuchs

»Als ich übernommen habe, war mir wichtig, frischen Wind reinzubringen«, erzählt Mutschler im Gespräch mit dem GEA. »Wir haben mehr auf die jungen Spieler gebaut.« Klingt gut. Doch das allein kann den Erfolg ja nicht erklären. Der Coach selbst gibt sich bescheiden. Betont immer wieder, dass er stets ein gutes Team um sich herum gehabt habe und die »Leidenschaft« ihn antreibe. Hört man etwas genauer hin, wird einem allerdings schnell klar, was den Fußball-Lehrer ausmacht, der von sich behauptet, kein Taktikfuchs zu sein.

Es ist die unglaubliche Akribie, mit der er arbeitet. Auch während eines Kurzurlaubes an den Bodensee mit der Familie führt Mutschler täglich mindestens zwei Telefonate. Warum? Weil er der Konkurrenz voraus ist, während der Saison schon an die nächste denkt. »Mit der Planung starte ich im Oktober. Viele fangen erst im Januar an, aber da ist es schon zu spät.« Das Team der Rottenburger ist durchdacht zusammengestellt. Zusätzlich zur ersten elf gibt es einen Schattenkader. Das bedeutet, dass jede Position doppelt besetzt ist, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Vor den Matches geht Mutschler in Präsentationen auch auf Wesenszüge und charakterliche Schwächen des Gegners ein.

Bomben-Defensive

Kurios ist, dass Mutschler eigentlich nie vorhatte Trainer zu werden. Doch seine erste Station bei der B-Jugend der Spielgemeinschaft Wendelsheim/Oberndorf/Wurmlingen/Hirschau gefiel ihm. Beim SV Wendelsheim kickte er selbst und wollte dem Verein etwas zurückgeben. Vor dem Sprung zum FC Rottenburg in der Bezirksliga coachte er dort auch die »Zweite« und die A-Jugend.

Was die Spielidee angeht, verfolgen Mutschler und sein Team strikte Prinzipien, von denen nicht abgewichen wird. Nur so sei eine konstant gute Leistung möglich. »Die Spieler wissen genau Bescheid über das Pressingverhalten, wie wir stehen und in welchen Zonen des Spiels wir uns aufhalten«, betont er. Der Trumpf seiner Mannschaft: eine starke Defensive. »Wir haben in drei Jahren weniger als 70 Gegentore bekommen. Das ist ein Bomben-Wert.« Auch deshalb spielt Rottenburg wenig durchs Zentrum. Geht der Ball nämlich außen verloren, ist der Weg für den Gegner zum Tor länger.

Frau und Kinder leben den Sport

Viel Zeit investiert der 35-Jährige in seine Tätigkeit. »Es gibt fast keine Pausen«, gesteht er. Denn selbst wenn eigentlich Zeit für etwas Ruhe wäre, tüftelt der Macher weiter, trifft sich mit Spielern und potenziellen Zugängen. Möglich ist all das nur, weil Mutschlers Familie mitzieht. »Meine Frau und die Kinder leben auch den Sport. Sie gehen alle mit auf den Sportplatz im Trikot des Vereins. Das ist das, was mich stark macht.«

Trotzdem gibt Mutschler, der beim Regierungspräsidium in Tübingen arbeitet, Aufgaben ab und ist sich bewusst, dass es nur so funktioniert. Sein verlängerter Arm auf dem Platz ist der spielende Co-Trainer Rene Hirschka (»ich bin froh, dass ich ihn dabei habe«). Generell sei er noch nie enttäuscht worden, wenn er seinen Kickern Verantwortung übertragen habe. »Das Vertrauen wurde immer mehr als zurückbezahlt.«

Während der letzten beiden Jahre schaffte es Rottenburg sich mit traumwandlerischer Sicherheit jeweils an das Niveau der höheren Liga anzupassen. Ob das auch in diesem Jahr der Fall sein wird – es bleibt spannend. Der Sprung aus der Landesliga in die Verbandsliga ist ein großer. Zum Start in die Runde gab es zwei Niederlagen gegen die Young Boys Reutlingen (2:3) und den TSV Weilimdorf (1:4), dazu eine Pleite im Verbandspokal gegen den VfB Bösingen (1:2). Schon an diesem Freitag (19 Uhr) kann es die Mannschaft beim SV Fellbach besser machen. Wenn jemandem der Turnaround zuzutrauen ist, dann ja wohl Mutschler und seinem Team. (GEA)