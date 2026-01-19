Ein wichtiges Zeichen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Albert Lennerth hat seinen Vertrag als Cheftrainer beim VfL Pfullingen um ein Jahr verlängert. Als absoluter Fußball-Fachmann und langjähriger Jugendcoach ist der ehrgeizige A-Lizenz-Inhaber der ideale Mann dafür, die blutjunge Pfullinger Landesliga-Mannschaft auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben.

Die wichtige Nachricht ist außerdem: Der VfL Pfullingen kann also sehr wohl noch Kontinuität. Schließlich war Daniel Güney (2020 bis 2023) der letzte Cheftrainer, der länger als eine Saison am Ahlsberg an der Seitenlinie stand. Nachfolger Michael Konietzny trat in seiner VfL-Amtszeit im April 2024 nach 298, der langjährige Pfullinger Verbandsliga-Spieler Yasin Yilmaz im Dezember 2024 nach 155 Tagen als Trainer zurück. Auch wenn diese Entscheidungen jeweils von den Coaches ausgingen, kann das nicht der Anspruch sein für einen Verein, der jahrelang das Wort Kontinuität vorgelebt hat (nur zwei Trainer von 2015 bis 2023).

Wichtig ist Lennerths Verlängerung vor allem deshalb, weil die Pfullinger im Sommer erstmals nach langer Zeit wohl wieder den Kader nahezu komplett zusammenhalten können.

Der 53-Jährige weiter als Trainer und die vielen talentierten Kicker, die kommende Saison deutlich weiter in ihrer persönlichen Entwicklung sein werden: Das ist eine vielversprechende Kombination. Diese Kontinuität wird dazu führen, dass der VfL in der Landesliga-Spielzeit 2026/27 ganz oben angreifen kann. Auf die Vertragsverlängerung von Lennerth können die Verantwortlichen des VfL Pfullingen um Sportvorstand Jan Herrmann definitiv anstoßen.

