Ein Sonntag zum Vergessen bei den SSV-A-Junioren

SANDHAUSEN. Die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen haben ihren ersten Matchball in der DFB-Nachwuchsliga (Hauptrunde Liga B) vergeben. Das Team von Trainer Maik Stingel verlor beim SV Sandhausen mit 2:3 (1:2). Bei einem Sieg hätten die Reutlinger einen Platz unter den ersten Vier in der Tabelle zu 99 Prozent sicher gehabt. »Nun haben wir am Sonntag ab 14 Uhr zu Hause gegen Darmstadt 98 den zweiten Matchball«, berichtet Stingel. Falls der SSV, der zurzeit mit 16 Punkten Platz drei hinter dem SC Freiburg (19) und FC Augsburg (16) einnimmt, unter den ersten Vier landet, darf er in der nächsten Saison weiterhin in der Bundesliga an den Start gehen. Darmstadt ist mit elf Punkten Fünfter.

Der vielversprechende Reutlinger Nachwuchs erlebte einen Sonntag zum Vergessen. Wegen einer Vollsperrung auf der Autobahn stand der Mannschaftsbus im Stau. Anstoß hätte um 13 Uhr sein sollen, die SSVler kamen um 13.15 Uhr in Sandhausen an. Anpfiff war um 14 Uhr.

»Wir sind dann ganz schlecht ins Spiel reingekommen«, erklärt Stingel. Die Quittung: Der 0:1-Rückstand nach drei Minuten. Im Laufe der ersten Hälfte kamen die Reutlinger besser ins Spiel und durch Marko Zrilic zum Ausgleich. »Wir hatten immer wieder gute Phasen im Spiel, aber auch immer wieder schlechte. Wir hatten insgesamt viele Konzentrationsfehler«, so Stingel. Sandhausen verschoss in Durchgang eins einen Elfmeter. In der 59. Minute wurde Labid Qadeer mit der Gelb-Roten Karte bedacht. Dennoch nahm der SSV in der Schlussphase das Zepter in die Hand und kam durch das siebte Tor von Noah-Elias Maurer in dieser Nachwuchsliga zum 2:3-Anschlusstreffer. Zu einem Happy End kam es allerdings nicht mehr.

Die Oberliga-C-Junioren des SSV verloren gegen den Freiburger FC nach einer 1:0-Führung mit 1:2 (1:1). Das Freiburger Siegtor fiel in der vierten Nachspielminute. Das Reutlinger Team von Trainer Georg Grimm rutschte nach dieser Niederlage auf den dritten Platz ab. (kre)