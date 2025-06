Ein Freistoß als Dolchstoß: TSV Eningen steigt in die A-Liga ab

Julian Reinhardt (am Ball) trifft für Eningen doppelt. Am Ende reicht das aber nicht.

ENINGEN. Es läuft die fünfte Minute der Nachspielzeit. Nach einem Eckball versuchen die Eninger den Ball zu klären, aber im Gerangel entscheidet Schiedsrichter Ralf Kauffler auf Freistoß. Altingens Steffen Reichert schnappt sich den Ball und schießt diesen humorlos rechts oben ins Eck, der Jubel kennt auf der einen Seite keine Grenzen. Auf der anderen Seite, beim TSV Eningen, sinken die Spieler auf den Boden. Es ist die Entscheidung um den Bezirksligisten: die Eninger Fußballer steigen mit dem 4:4-Unentschieden gegen die SGM Altingen/Entringen in die A-Liga ab. »Es tut unglaublich weh, aber wir haben einfach zu wenig gepunktet«, resümiert der sichtlich enttäuschte Eninger Spielertrainer Lukas Koschmieder.

Start misslingt, aber Julian Reinhardt gibt die perfekte Antwort

Bereits nach fünf Minuten mussten die Gastgeber vom TSV den ersten Tiefschlag hinnehmen. Über die linke Seite bekamen die Altinger zu viel Platz. Spielertrainer Kevin Hartmann setzte Jakob Bauer in Szene, der dann zur 1:0-Führung einschob. Doch die Eninger, die in dieser Saison schon öfters mit dem Rücken zur Wand standen, steckten nicht auf. Erst Raul Heres, dann Koschmieder vergaben gute Gelegenheiten per Kopf. In der 33. Minute zeigte Kauffler dann auf den Punkt, zuvor hatte Marco-Raphel Hornung Julian Reinhardt zu Fall gebracht. Rafael Robertazzi nutzen den Elfer und schob zum 1:1 ein. Nur fünf Minuten später war es erneut Reinhardt, der nach einem hohen Ballgewinn sich gut gegen die Defensive durchsetzte und noch vor der Pause zum 2:1 traf.

Nach dem Seitenwechsel sollte es dann noch besser für den TSV kommen. Nico Zemmer bediente per Flanke Kapitän Philipp Dennenmoser der auf 3:1 erhöhte, ehe erneut Reinhardt sich abermals gegen die Entringer Defensive durchsetze und auf 4:1 stellte. Doch die Eninger, sie verfolgt in dieser Saison eine gewisse Inkonstanz. Nach einem Foul von Robertazzi zeigt Kauffler erneut auf den Punkt. Entringen traf zum 2:4 (66.) und nur zwei Minuten später nach einem Eigentor von Lukas Koschmieder zum 3:4.

Mission Wiederaufstieg

In der Folge entwickelte sich ein wilder Kampf mit Chancen auf beiden Seiten, ehe Kauffler den für die Eninger folgenreichen Freistoß gibt. »In der Situation dann einen strittigen Pfiff gegen sich zu bekommen, ist natürlich doppelt bitter«, so Koschmieder, der zu dem Zeitpunkt noch auf Metzingen hoffte, die gegen den direkten Konkurrenten SV Wurmlingen spielen. Doch zehn Minuten später war klar - Eningen ist abgestiegen. »Wir haben schon länger mit der A-Liga geplant und der Kader bleibt weitestgehend zusammen, daher ist das Ziel Wiederaufstieg klar definiert«, sagt der Spielertrainer. (GEA)