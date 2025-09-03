Drei Frauenteams aus der Region erfolgreich beim WFV-Pokal

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Drei Frauen-Teams des Fußball-Bezirks Alb sind in die zweite WFV-Pokalrunde eingezogen: TSV Lustnau, TV Derendingen und SV Unterjesingen. Lustnau gewann das stets reizvolle Duell gegen den Landesliga-Rivalen TSV Sondelfingen mit 2:1 (2:1). In einer abwechslungsreichen Partie brachte Miriam Mielke Lustnau per Kopf nach einer Hereingabe von Anna Döpper in Führung. Luisa Franzmann glich ebenfalls mit einem Kopfball zum 1:1 aus. Noch vor der Pause gelang Lustnau das Siegtor: Nach einer Kombination über mehrere Stationen traf Döpper. In der zweiten Hälfte machte Sondelfingen mächtig Druck. Louisa Teufel hatte mit einem Pfostentreffer Pech. Der Oberliga-Absteiger TV Derendingen setzte sich gegen den Verbandsliga-Rivalen SV Musbach mit 2:0 (2:0) durch. Lisa Räthel und Jule Schäfer trugen sich in die Trefferliste ein.

Engstingen verliert nach Neuaufstellung

Vergangene Saison gelang der SGM Engstingen/Lautertal der Aufstieg von der Regionen- in die Landesliga. Auf dieser Ebene erlaubt der Württemergische Fußballverband keine Spielgemeinschaften mehr. Das Team geht somit als FC Engstingen an den Start. In der ersten WFV-Pokalrunde musste sich Engstingen beim künftigen Landesliga-Rivalen SV Unterjesingen mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Shanice Heck und Lotta Brunnenmiller waren für Unterjesingen erfolgreich, Verena Döbler erzielte in der 90. Minute den Anschlusstreffer. (kre)