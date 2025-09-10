Die Young Boys Reutlingen sind nicht zu stoppen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OBERENSINGEN. »Wir haben wieder einmal viel Moral gezeigt. Meine Mannschaft glaubt bis zum Schluss an den Sieg. Ich bin stolz auf mein Team«, sagte Volker Grimminger. Der Trainer des Fußball-Verbandsligisten Young Boys Reutlingen feierte mit seiner Elf den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Bei der ambitionierten Turn- und Sportvereinigung (TSV) Oberensingen gab's einen 3:2 (1:1)-Erfolg.

Das 3:3 für die Young Boys markierte Adil Iggoute zwei Minuten vor Feierabend per Foulelfmeter. Damit bogen die Reutlinger bereits zum dritten Mal in dieser Spielzeit in den Schlussminuten auf die Siegerstraße ein (zuvor beim 3:2 gegen Rottenburg und beim 4:3 in Heilbronn). »Diese späten Siegtore zeigen unsere Qualität«, stellte auch Mittelfeldspieler Christos Chatzimalousis fest, der nach einer Drei-Spiele-Sperre in Oberensingen erstmals wieder mit von der Partie war.

Zwei Elfmetertore für die Young Boys

Grimminger sprach von einem »hochverdienten Sieg«. Seine Truppe habe sich auf dem schwer bespielbaren Rasenplatz in Oberensingen »komplett an den Plan gehalten«. Die Young Boys hätten die Partie »im Griff« gehabt, lediglich über die beiden Gegentore ärgerte sich der Perfektionist Grimminger.

Der Spitzenreiter ging nach einer Viertelstunde in Führung. Nachdem Marco Gaiser im Strafraum zu Fall gebracht wurde, verwandelte Ante Galic den Elfmeter. Der Goalgetter traf damit im zweiten Spiel in Folge, nachdem er in den ersten vier Saison-Begegnungen zwar 90 Minuten auf dem Platz stand, den Ball aber nicht im gegnerischen Gehäuse unterbrachte. Den 1:1-Halbzeitstand erzielte Oberensingens Goalgetter Patrick Werner (45.+2).

Vier Minuten nach Wiederanpfiff brachte Albert Silov die Young Boys mit 2:1 nach vorne. Nach einem Einwurf jagte der Mittelfeldmann den Ball aus sieben Metern in die Maschen. Für Silov war es der zweite Saisontreffer. Das 2:2 ging erneut auf das Konto von Werner (59.). »Da hat bei uns die Zuordnung nicht gestimmt«, erklärte Grimminger.

In der 88. Minute fiel schließlich das 3:2 für die Reutlinger. Der eingewechselte Iggoute war einen Schritt schneller als Marcel Schleicher. Der Oberensinger Keeper foulte den Young-Boys-Angreifer im Strafraum. Iggoute trat selbst zur Ausführung an - und sorgte mit seinem Treffer für ein Reutlinger Happy End. (GEA)