Die Reutlinger Young Boys investieren jetzt Millionen

REUTLINGEN. Von 10 Uhr am Morgen, als das Sommerfest der Young Boys mit einem Kleinfeld-Turnier begann, bis weit in die Nacht, als die Live-Band »4 more Friends« im kleinen Festzelt am Spielfeldrand für Stimmung sorgte, war viel geboten im Sportpark Markwasen. Höhepunkt war das Festspiel einer Young-Boys-Legendenmannschaft gegen eine Stadtauswahl. Dabei feierte der mit nicht einmal 20 Jahren des Bestehens extrem junge Verein seine atemberaubende Entwicklung - und sich selbst.

- Schmucke Mini-Arena

Am 22. August 2010 bestritten die Fußballer der Young Boys Reutlingen als damaliger A-Ligist mit dem 4:1-Erfolg gegen den TSV Sondelfingen ihr erstes Heimspiel im Sportpark Markwasen. Sesshaft werden durfte der ambitionierte Club und sein ehrgeiziger sowie finanziell potenter Präsident Thorsten Bauer an der Kreuzeiche aber zunächst nicht. Knapp eineinhalb Jahrzehnte später wurde nun der Medica-Logistik-Park, ein als Vereinsprojekt realisierter und zu fast Zweidritteln selbst bezahlter Kunstrasenplatz sowie eine komplett eigenfinanzierte, schmucke Mini-Arena eingeweiht.

- Wiedersehen mit alten Bekannten

Ein Wiedersehen alter Bekannter gab's beim Duell zweier Ü 40-Mannschaften. Dabei demonstrierten größtenteils hiesiger Vorzeige-Kicker vergangener Tage, dass auf dem neuen Kunstrasen-Spielfeld richtig flotter Fußball geboten werden kann.

Die Einen: Das Who is Who des Reutlinger Fußballs mit, unter anderem, Onesi Kuengienda (scheidender Oberliga-Rekordtorjäger des SSV Reutlingen), Andreas Rill (ehemalige Stürmer-Legende des Kreuzeiche-Clubs), Alexander Farnerud (Deutscher Meister 2007 mit dem VfB Stuttgart), Manuel Waidmann, Erol Türkoglu, Volker Joos, Tim Hahn, »Richie« Potye, Ferudun Sentürk sowie dem Mössinger Angelo Vaccaro (Ex-Bundesliga-Spieler des VfB).

Die Anderen: Verdiente Young-Boys- Koryphäen wie die deutschen Junioren-Nationalspieler Pietro Conte und Ignazio LaMantia, die Torjäger-Legenden Panagiotis Nakos (171 Treffer) und Antonio Tunjic (133), Abdu Drammeh, Frank Agyemang, Hannibal Zemariam und viele mehr.

Zum 3:2-Endstand nach etwas mehr als 60 Minuten trafen Gelsomino Garofalo sowie Nakos und Tunjic für die Young Boys. Bei der Reutlinger Stadtauswahl waren Hahn und Kuengienda erfolgreich. Etwas mehr als 300 Zuschauer hatten viel Spaß beim Zusehen - auch, weil Gründungsmitglied Costa Poptsioglou die Partie mit launigen Kommentaren und Anekdoten zu den Spielern (»Pietro Conte hat erst nach drei Jahren im Trikot der Young Boys seinen ersten Zweikampf verloren«) untermalte.

- Lobende Worte von OB Keck

Zuvor hatte Thomas Keck lobende Worte gefunden für das »große Engagement« und die »Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen« des aufstrebenden Clubs, der mittlerweile »nicht mehr aus dem sportlichen und gesellschaftlichen Leben der Stadt wegzudenken« sei. Der Oberbürgermeister hob dabei das soziale Engagement der Young Boys hervor. Im Gegenzug durfte der Reutlinger OB den Anstoß beim Festspiel bestreiten.

- Nächstes Großprojekt in Sicht

Nach dem Bau des Medica-Logistik-Parks ist vor dem nächsten Großprojekt. »Es wird sich auch weiterhin etwas tun bei den Young Boys«, erklärte Bauer. Eine Freiluft-Fußballhalle, ein dringend benötigterKabinentraktt mit Athletikraum, eine Mehrzweck- und Eventhalle sowie zwei Padel-Plätze sind schon durchgeplant und weitestgehend abgesegnet. Zwei Tennisplätze unterhalb des Restaurants unmittelbar neben dem Stadion müssen dafür weichen. Den Baustart des mehrere Millionen Euro schweren Projekts taxierte der Clubchef auf »Ende des Jahres«.

- Eine besondere Ehrung

Bauer legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Vereinstreue, spricht in diesem Zusammenhang immer wieder von der "Young-Boys-Familie. Beispielhaft dafür wurde Jamie Rauscher geehrt. Zweieinhalb Monate nach der Gründung des Vereins geboren wechselt der 19-Jährige nach der Sommerpause vom Junioren- ins Aktivenlager. Als damals Sechsjähriger gekommen steht der Mittelfeldspieler vor seiner 14. Saison bei den Young Boys. "Darauf können wir stolz sein", erklärte Bauer und bezeichnete den Deutsch-Italiener unter dem tosenden Applaus der Anwesenden als "Vorbild für alle jungen Spieler". (GEA)