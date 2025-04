Die Lage für TV Derendingen wird immer aussichtsloser

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUENSTEIN. Aufgeben gilt nicht. Getreu dieser Devise werfen die Oberliga-Fußballerinnen des TV Derendingen und ihr Trainer Jannic Abele die Flinte auch nach der 1:2 (0:1)-Niederlage beim TSV Neuenstein nicht ins Korn. Doch ein Blick auf die Tabelle zeigt: Die Lage für den TVD wird immer aussichtsloser. Auf den rettenden viertletzten Platz fehlen neun Punkte – und es sind nur noch fünf Spiele zu absolvieren.

»Das Frustrierendste für uns alle ist, dass wir uns nicht mit Punkten belohnen. Wir haben in jedem Spiel unsere Chancen«, erklärt Abele. Gegenüber der Vorrunde, als es einige Klatschen gab, treten die Derendingerinnen in diesem Jahr wesentlich gefestigter auf. In Neuenstein vergaben in der Anfangsphase Janina Kern und Jule Schäfer gute Chancen. Der TVD geriet dennoch mit 0:2 ins Hintertreffen. Das Anschlusstor erzielte Kern – es war ihr sechster Saisontreffer – nach Vorarbeit von Schäfer. (GEA)