Die Hoffnung stirbt bei der TuS Metzingen zuletzt

REUTLINGEN. Es kommt nochmal Spannung auf in Sachen Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga. Die TuS Metzingen siegte spät beim direkten Konkurrenten TSV Gomaringen und wahrte damit die Chance auf den Klassenerhalt. »In den letzten Spielen hatten wir nicht das Glück, dass wir uns heute erarbeitet haben«, fasste Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann zusammen.

Dass die Metzinger weiter die Chanceauf den Ligaverbleib haben, liegt auch an der 0:3-Niederlage des TSV Eningen beim SV Pfrondorf. »Das Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren«, ärgerte sich Spielertrainer Lukas Koschmieder. Zwar gingen die Pfrondorfer per Blitzstart in der ersten Minute in Führung. Die Eninger aber waren es, die den Ton angaben und die Pfrondorfer in ihrer Hälfte einschnürten. Hochkaräter aber produzierte der TSV nicht und so gelang den Pfrondorfern noch vor der Halbzeit das spielentscheidende zweite und dritte Tor. »Wir haben unsere Chancen einfach nicht nutzen können. Dennoch wir haben es weiter in der eigenen Hand und glauben an uns«, so Koschmieder.

SG Reutlingen gut in Fahrt

Richtig in Fahrt ist seit einigen Wochen die SG Reutlingen, die mit 3:1 gegen die SGM Dettingen/Glems in der Tabelle weitere Sprünge nach oben macht. Wie in den letzten Spielen hieß der Dosenöffner einmal mehr Jacob Ammann, der die Vorlage von Simon Hanle gekonnt nutzte. Wenig später erhöhte Christoph Sauter per Abstauber nach einer Ecke auf 2:0. Von den Gästen kam indes wenig, der Anschlusstreffer kurz vor der Pause - ein sehenswerter Schlenzer von Tim Randecker - kam durchaus überraschend. Aus der Kabine kommend, entwickelte sich dann ein Kampfspiel. Letztlich war es abermals Ammann, der per Einzelleistung das Spiel entschied. Der Stürmer setzte sich stark gegen die Dettinger Defensive durch und setzte Christos Vasilopoulos gekonnt in Szene, der nur noch einschieben musste.

Der TSV Hirschau hat den Negativtrend der vergangenen Wochen stoppen können. Die Elf von Trainer Marco Calderaro siegte mit 3:0 gegen den TSV Ofterdingen. »Die Erleichterung war schon zu spüren, aber insgesamt waren wir vor dem Tor zu inkonsequent«, ärgerte sich der spielende Co-Trainer Daniel Genuardi. Dabei machten die Hirschauer dank eines Doppelpacks von Alexander »Lauxi« Lauxmann und dem zwischenzeitlichen 2:0 durch Paul Poddig schon vor der Pause alles klar. »Der Doppelpack hat Lauxi richtig gut getan, dennoch merkt man schon eine gewisse Verunsicherung in der Offensive«, so Genuardi. Der Grund ist der Ausfall von Toptorjäger Cihan Canpolat, der 32-Tore-Mann fehlt verletzt (Schulter). Sein Einsatz auch im Pokalfinale am 28. Mai ist fraglich.

Pfullingen bezwingt Spitzenreiter SSC Tübingen

Indes steuert der TSV Genkingen, der sich mit 2:1 beim SV Wurmlingen durchsetzte, zielgerichtet in Richtung Relegation. »Das war kein leichtes Spiel, dennoch musst du auch solche Partien ziehen«, erklärte Trainer Marco Knoll und ergänzte: »Natürlich schauen wir auch auf die Tabelle und sehen, dass wir nah dran sind. Wir bleiben aber bei uns und schauen, wo wir am Ende stehen.«

Ein Feuerwerk hingegen sahen die Zuschauer beim 2:0-Sieg der U23 des VfL Pfullingen gegen Ligaprimus SSC Tübingen. »Das war ein richtig guter Kick, bei dem es zur Pause 4:4 hätte stehen können«, so VfL-Trainer Benjamin Hübner. Chancen gab es im Minutentakt auf beiden Seiten und die Torspieler hatten einige Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Letztlich war es die Pfullinger Effizienz, die das Spiel entschied. »Die Jungs erarbeiten sich das gerade und sind super drauf, das macht richtig viel Spaß«, so Hübner. (GEA)