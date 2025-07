Die goldenen Jahre des SV Wannweil

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-WANNWEIL. »Wir waren ein verschworener Haufen und stolz, für den SV Wannweil spielen zu dürfen«, erklärt Andreas Malthaner. »Es war undenkbar, dass einer wegen des Geldes zu einem anderen Verein gegangen wäre«, fügt sein Bruder Jakob Malthaner hinzu. »Unsere Frauen waren ein wichtiger Faktor. Wir hatten einen familiären Zusammenhalt«, ergänzt Karl-Heinz Wittke. Die Malthaner-Brüder und Wittke gehörten zur großen Fußball-Mannschaft des SV Wannweil, die in den 1960er- und zu Beginn der 1970er-Jahre für Furore sorgte.

Kaum zu glauben, aber wahr: In den Spielzeiten 1968/69 und 1970/71 kämpften die Wannweiler in der Schwarzwald-Bodenseeliga um Punkte. Der kleine SVW war zu jener Zeit die Nummer zwei im Bezirk Alb hinter dem SSV Reutlingen. Zur Erklärung: Die 1. Amateurliga Südwürttemberg, im Volksmund die Schwarzwald-Bodenseeliga, war bis zur Strukturreform im Jahr 1978 die dritthöchste Spielklasse unter der Bundesliga und der Regionalliga, in der die erste Mannschaft des SSV angesiedelt war.

Der 83 Jahre alte Jakob Malthaner streifte sich in 700 Begegnungen das Trikot des SV Wannweil über, ehe er mit 35 Jahren die Kickstiefel an den Nagel hängte. Der 84 Jahre alte Andreas Malthaner absolvierte 500 Spiele für den SVW. Er hörte als 31-Jähriger auf. Für Torhüter Wittke wurden 450 Partien aufgelistet. Er beendete mit 27 Jahren seine Laufbahn. Von der großen Mannschaft des SV Wannweil lebt sonst nur noch Joachim Schwehm.

Wenn die drei Haudegen auf ihre aktive Zeit zurückblicken, kommen zahlreiche Anekdoten zum Vorschein. »Im WFV-Pokal haben wir die Amateure des VfB Stuttgart geschlagen«, erinnert sich Jakob Malthaner. »Einmal haben wir im Pokal das Halbfinale erreicht. Dann verloren wir beim VfL Heidenheim mit 1:2«, weiß Wittke. »Bei Heidenheim hat der Blankenburg mitgespielt«, fügt der Torhüter hinzu. Jener Horst Blankenburg hat später mit Ajax Amsterdam drei Mal in Folge im Europapokal der Landesmeister (heute Champions League) triumphiert und danach mit dem Hamburger SV den Europacup der Pokalsieger gewonnen.

»Bei einem Festspiel in Rübgarten haben wir die Amateure des VfB Stuttgart mit 3:0 bezwungen«, erzählt Jakob Malthaner, der zunächst offensiv auf der halblinken Position und später als Vorstopper agierte. Er habe gegen Wolfgang Frank gespielt, »der bekam keinen Stich gegen mich«, grinst Jakob Malthaner. Frank erzielte später für den VfB, Eintracht Braunschweig, Borussia Dortmund und den 1. FC Nürnberg in 215 Bundesligaspielen 89 Tore. »Stuttgarts Trainer Karl Bögelein hat den stumpfen Rasen als Ausrede benutzt«, erinnert sich Andreas Malthaner. »Er wollte uns zum Rückspiel einladen - das hat aber nie stattgefunden.«

Im Juni 1971 feierte der SV Wannweil sein 50-jähriges Bestehen. »Da haben wir gegen die Bundesliga-Mannschaft des VfB Stuttgart 3:4 verloren«, berichtet Wittke. »Wenn es noch eine Weile gegangen wäre, hätten wir mindestens Unentschieden gespielt«, ist Jakob Malthaner überzeugt. »Die Stuttgarter haben gesagt, den Wittke nehmen wir gleich mit und den Gerhard Heinze lassen wir in Wannweil«, erzählt der damalige SVW-Torsteher mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Wittke fuhr wenig später tatsächlich nach Stuttgart zu einem Vertragsgespräch. Beim VfB sei es allerdings nach dem Bundesliga-Skandal drunter und drüber gegangen. »Ich habe das Thema dann für mich abgehakt«, so Wittke.

Wie kam es überhaupt zum Höhenflug der Wannweiler Kicker? »Der Sportlehrer Hirsch hat uns aufgebaut«, weiß Jakob Malthaner. Mit der A-Jugend wurde der SVW Bezirksmeister. Die Spieler der Jahrgänge 1940 bis 1942 bildeten später den Kern der ersten Mannschaft. Andreas Malthaner, ein pfeilschneller Linksaußen, war der erste der talentierten Youngster, die die Erste verstärkten. »Ich war bereits bei der A-Klassen-Meisterschaft dabei«, sagt er. Das war in der Saison 1958/59.

Anschließend kämpften die Wannweiler neun Jahre in der 2. Amateurliga um Punkte. Nach den Plätzen vier und drei durfte in der Runde 1967/68 der Titelgewinn gefeiert werden. 46:14 Punkte standen am Ende auf dem Konto des SVW, der SV 03 Tübingen wurde mit 45:15 Zählern Zweiter. Das Topspiel in Wannweil gegen Tübingen besuchten 2.500 Menschen. »Wir haben in der Meister-Saison zwölf Mal in Folge zu Null gespielt«, erzählt Wittke voller Stolz. Dieser Aufstieg wurde ausschließlich mit Wannweiler Akteuren bewerkstelligt. Erst nach dem zweiten Aufstieg holte der Verein einige externe Zugänge. Vater des Erfolgs war Trainer Reinhold Schöller, der die Wannweiler in zwei Perioden insgesamt zehn Jahre coachte und zwei Mal zur Meisterschaft führte. »Das war ein Super-Trainer«, sagt Jakob Malthaner.

1968/69 holte Wannweil in der Schwarzwald-Bodenseeliga 20:40 Punkte. Am Ende fehlten sechs Zähler zum Klassenverbleib. 1969/70 wurden die Wannweiler in der 2. Amateurliga mit 48:16 Punkten erneut Titelträger. Ein Jahr später sprangen in der Schwarzwald-Bodenseeliga 17:43 Punkte heraus, zum rettenden Ufer fehlten drei Punkte.

Nach diesen glanzvollen Jahren ging es steil abwärts mit dem SV Wannweil. 1974 stieg der Club aus der 2. Amateurliga, 1976 aus der A-Klasse und 1977 aus der B-Klasse ab. Zur Gegenwart: In der zurückliegenden Saison wurde Wannweil Meister in der Kreisliga B. »Die Alten haben aufgehört. Nachwuchs war keiner da«, begründen die Malthaner-Brüder und Wittke den Absturz des Vereins in den 1970er-Jahren. Die Erinnerung aber bleibt. Der verschworene Haufen mit den Wannweiler Jungs sorgte für Furore. (GEA)