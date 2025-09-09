Die A-Junioren des SSV Reutlingen holen 1:4 Rückstand gegen Balingen auf

Kjell Otterbach (rechts) von den A-Junioren des SSV Reutlingen, in dieser Szene im Zweikampf mit dem Balinger Oktay Yalcinkaya, erzielt ein Tor für die Nullfünfer.

REUTLINGEN. Wilder geht es fast nicht. 0:3 und 1:4 hinten, dann zum 4:4 ausgeglichen und zahlreiche Chancen zum Siegtreffer vergeben – die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen starteten mit einem Unentschieden gegen die TSG Balingen in die Oberliga-Saison 2025/26. »Letztlich bin ich mega-stolz auf meine Mannschaft, dass sie so stark zurückgekommen ist«, sagte SSV-Trainer Maik Stingel. Auf der anderen Seite konnte er sich »nicht erklären, weshalb wir uns in den ersten 35 Minuten so überrumpeln lassen konnten«. Stingel befand sich im Zwiespalt der Gefühle, war letztlich aber »froh, einen Punkt mitgenommen zu haben«.

Nach 35 Minuten sahen sich die Reutlinger, die in der vergangenen Rückrunde in der Bundesliga mitmischten und dabei nur denkbar knapp den Klassenverbleib verpassten, gegen den Oberliga-Aufsteiger Balingen mit 0:3 im Hintertreffen. »Wir haben extrem schwach begonnen und alles vermissen lassen. Einstellung und Wille haben gefehlt«, stellte Stingel fest. Elyasa Isik verkürzte kurz vor der Pause auf 1:3. Im zweiten Durchgang ging Balingen »mit dem einzigen Torschuss in der zweiten Hälfte« (Stingel) mit 4:1 in Führung. Danach drehten die Reutlinger auf und erspielten sich Torchancen fast im Minutentakt. Durch Treffer von Kjell Otterbach, Joaquim Agyemang und ein Balinger Eigentor kam der SSV zum 4:4-Ausgleich. Bei Balingen lief Torhüter Jonas Zirngibl, ein Ex-Reutlinger, zur Höchstform auf. »In der Schlussphase haben wir auch von einer Roten Karte für den Gegner profitiert«, meinte Stingel.

Kurz vor dem Saisonstart kehrte Luka-Viktor Butka vom 1. FC Heidenheim nach Reutlingen zurück. Der Einspruch des SSV gegen die Wertung des DFB-Pokalspiels gegen den SC Paderborn (0:3) ist vom Deutschen Fußball-Bund abgelehnt worden. Paderborn hatte einen Akteur eingesetzt, der nicht auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt war.

Die B-Junioren des SSV Reutlingen mussten zum Saisonstart in der Oberliga eine Niederlage einstecken. Trotz eines couragierten Auftritts mit zahlreichen Chancen verloren die Nullfünfer beim Karlsruher SC II 0:1 (0:0). Dagegen gelang den C-Junioren des Kreuzeiche-Clubs am ersten Oberliga-Spieltag ein Sieg. Beim FC Esslingen gab’s nach einem 0:1-Rückstand ein 3:1 (1:1). (GEA)