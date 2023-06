Dettingen/Glems II weiter - Hindering Mann des Tages

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Große Freude bei der SGM Dettingen/Glems II. Das Team von Trainer Tiberiu Vanca gewann in der ersten Relegationsstufe zur Fußball-Kreisliga A in Betzingen gegen den TSV Lustnau II mit 6:5 (1:1, 1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen. »Meine Jungs haben sehr engagiert und zielstrebig agiert«, berichtete Vanca. »Wir haben glücklich, aber verdient gewonnen.« Zum Mann des Tages avancierte Jannik Hindering. Der Keeper von Dettingen/Glems habe »überragend gehalten«, so Vanca. Lustnaus Zweite steigt in die B-Liga ab, während Dettingen/Glems II nun gegen den Anadolu SV Reutlingen II um ein A-Liga-Ticket kämpft.

In Betzingen brachte Ammar Mansour die Lustnauer in der 63. Minute in Führung. Der Ausgleich für Dettingen/Glems fiel in der sechsten Nachspielminute, als Volker Rieg einen Schuss von Erdem Özer ins eigene Tor abfälschte. Im Elfmeterschießen waren alle fünf Dettinger treffsicher, während Lustnaus Kapitän Dominik Reif an Hindering scheiterte. (GEA)