Der TSV Sondelfingen bleibt nach Aufholjagd oben in der Tabelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Siyami Türker, Trainer der Landesliga-Fußballerinnen des TSV Sondelfingen, lobte sein Team über den grünen Klee: »Auf dem schwer bespielbaren Platz ist die Mannschaft nach einem 0:2-Rückstand eindrucksvoll zurückgekommen und hat sich ein 2:2 erkämpft.« Aber: Letztlich haben die Sondelfingerinnen in der Partie beim Tabellenvorletzten SV Granheim im Kampf um Relegationsplatz zwei wertvolle Punkte verloren. Bei Sondelfingen fielen zahlreiche Akteurinnen aus. Mit Hannah Sprenger musste sogar eine Feldspielerin ins Tor. Nach einem 0:2-Rückstand stellten die Torjägerinnen Louisa Teufel und Anna Grüninger mit ihren Treffern in der 80. und 85. Minute den 2:2-Endstand her. »Nach dem 2:2 vergaben wir noch zwei hundertprozentige Chancen«, berichtete Türker.

Der TSV Sondelfingen ist Dritter. Angeführt wird die Tabelle weiterhin vom TSV Lustnau, der das Topspiel gegen den Zweiten SG Altheim mit 0:2 (0:1) verlor. »Wir haben vorne die Lücken nicht gefunden. Der Gegner hat defensiv sehr gut agiert, zweimal eine Situation effektiv ausgenutzt und damit verdient gewonnen«, lautete das Urteil von Lustnaus Trainer Florian Braun. (kre)