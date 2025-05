Der TSV Mähringen nutzt »wildes Spiel« nicht zum Sieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach der 3:8-Auswärtsniederlage beim SV Walddorf, verharrt der SV Rommelsbach in der Reutlinger A-Liga auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Und das zurecht: »Es war ein Zweiklassenunterschied. Die Kader haben einen riesengroßen Klassenunterschied«, gab Rommelsbachs Trainer Tim Gudovius zu. Während die Walddorfer effizient ihre Chancen bis zum zwischenzeitlichen 7:0 nutzten, nahmen die Rommelsbacher erst aktiv am Spiel teil, als der Spitzenreiter nachlies. Mit diesem Sieg ist der SVW bei neun Punkten Vorsprung und drei ausstehenden Partien quasi nur noch in der Theorie einzuholen.

»Es ist ein Erfolg«, kommentierte Anadolu SV Reutlingen-Trainer Muhammer Musturuk das 3:3 gegen den Tabellenzweiten TSV Sickenhausen. Anadolu begann sogar dominant und eroberte häufig den Ball in der gegnerischen Hälfte. »Trotzdem hatten wir defensiv zu viele Lücken in den Halbräumen, dadurch haben wir früh zwei Gegentore kassiert«. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Unnötig: Mert Özkan sah aufgrund von Meckerns laut Musturuk »völlig zurecht« die Rote Karte.

Young Boys U 23 in Topform

Der TSV Mähringen kam zwar nach 0:1-Rückstand mal wieder zurück, mit einem 2:2 beim TSV Betzingen, konnten sie den Patzer der Sickenhäuser dennoch nicht ausnutzen. »Es war ein wildes Spiel, es gab auf beiden Seiten viele Chancen. Wir haben beide in der ersten Halbzeit einige Hundertprozenter vergeben«, stellte Mähringens Trainer Uli Ruoff fest. Den Grund für die wilde Partie sieht Ruoff in der Betzinger Spielweise: »Die Offensivspieler von Betzingen bleiben vorne, so haben sie bei Kontern oft Überzahl und defensiv bei gegnerischem Ballbesitz Unterzahl. Trotzdem hätten wir den Sieg verdient gehabt.«

Die Young Boys U23 blieb nach dem 5:0-Auswärtssieg beim SV Ohmenhausen zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. Nicht so eindeutig wie man denkt verlief die erste Halbzeit. »Die Ohmenhäuser hätten auch treffen können, nach dem 3:0 haben wir ruhig gemacht«, gab Young Boys-Trainer Miguel da Silva zu.

VfL Pfullingen III feiert Ligaverbleib

Ganze 12 Tore fielen bei Oferdingens 8:4-Heimsieg gegen die SGM Dettingen/Erms II. »Es war ein absoluter Sonntagskick. Alle Gegentore waren vermeidbar«, wertete Oferdingens Trainer Matthias Kunst. In einer Partie bei der es weder um den Auf- noch um Abstieg ging, setzte Daniel Kunst dennoch mit einem spektakulären Seitfallzieher vom Strafraumeck zum 3:1 ein Highlight.

Mit dem 4:0-Auswärtssieg sicherte der VfL Pfullingen III den Ligaverbleib. Dennoch war Trainer Kevin Schmidt nicht zufrieden. »Trotz schlechter Leistung war es nach dem frühen 2:0 entschieden.« Eine spektakuläre Leistung erbrachte Startelfdebütant und Dreierpacker Istvan-Krisztofer Tatar. Auch Torschütze Moritz Moczygemba sorgte für eine Überraschung. »Ich habe ihn als Rechtsverteidiger gebracht, das hat toll funktioniert«, so Schmidt.

Heiko Lichtenberger fordert einen Knipser

»Wir brachen einen Knipser«, forderte Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger nach dem 1:1 beim TSV Lustnau II. Trotz gefühlten 80 Prozent Ballbesitz spielten sich die Degerschlachter kaum Chancen heraus und konnten nur durch ein starkes Dribbling von Luka Brendle ausgleichen. »Wir haben den gegnerischen Torwart andauernd angeschossen«. Der ersehnte Knipser für die nächste Saison ist bereits verpflichtet. Bezirksligastürmer Simon Schmidt wechselt von der SGM Dettingen/Erms nach Degerschlacht.

Trotz schlechter Serie holte die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen beim 2:2 gegen den TSV Sondelfingen einen wichtigen Punkt. Nachdem die SGM die erste Halbzeit offen hielt, liefen sie in einen Sondelfinger Konter zum 0:1. »Nach dem 0:2 haben wir stark geackert und das Spiel verdient ausgeglichen«, erklärte SGM-Trainer Alexander Sulzberger. (GEA)