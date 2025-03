Der TSV Gomaringen sendet in der Bezirksliga ein Lebenszeichen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. In der Bezirksliga hat der TSV Gomaringen ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Die Mannschaft von Trainer Sevket Gencaban setzte sich vor 150 Zuschauern gegen den Tabellenzweiten TSV Genkingen mit 3:2 (3:0) durch. Das Klassement in der Tabelle spiegelte sich auf dem Platz nicht wider. Der Gastgeber überzeugte mit einer starken kämpferisch Leistung, auch spielerisch war der Tabellenvorletzte nicht schlechter. »Der Sieg war für uns enorm wichtig, jedoch hätten wir die Partie viel früher entscheiden müssen«, bemängelte Gencaban, dessen Team nach zuletzt fünf sieglosen Begegnungen wieder einen Dreier einfahren konnte. Mit nun 16 Zählern liegt der TSV Gomaringen weiter vier Zähler hinter der SGM Altingen/Entringen auf dem Relegationsplatz.

Die erste Halbzeit gehörte klar dem Gastgeber. Die Gencaban-Truppe brachte die Tugenden wie Einsatz, Kampf und Laufbereitschaft auf den Platz. In der Zentrale sicherte man sich viele Zweikämpfe, der TSV Genkingen lief zumeist nur hinterher. Ralf Wohlbold brachte in der 13. Minute eine Hereingabe von Frodwin Tchassem zur 1:0-Führung im Tor unter.

Eigentor von Mayer

Genkingens Kapitän Dominik Mayer verursachte nach 36 Minuten ein Eigentor. Daniel Knop erhöhte in Minute 40 im zweiten Anlauf auf 3:0, den ersten Schuss konnte Gäste-Torwart Tobias Heinzelmann noch parieren. Vom TSV Genkingen war in Halbzeit wenig zu sehen. Louis Elser hatten für das Team von Trainer Marco Knoll nach 16 Minuten noch die beste Chance.

Nach der Pause waren die Gäste auf Augenhöhe. Benjamin Lever hätte die Begegnung nach 54 Minuten mit dem vierten Tor entscheiden müssen, doch der 30-Jährige scheiterte mit einem Lupfer an Heinzelmann. Ebenso Tchassem in Minute 72. Genkingens Torjäger Dominik Früh beteiligte sich nun vermehrt am Spielaufbau. Mit Erfolg: Früh schickte Alex Holder auf die Reise, dessen Pass Elser in der 57. Minute zum 1:3 ins Tor lenkte. Nun witterten die Gäste Morgenluft und drückten mit erhöhter Intensität. Doch mehr als der 2:3-Anschlusstreffer durch Holder (82.) von der Strafraumgrenze gelang nicht. Gomaringen rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. »Wir waren in der ersten Halbzeit nicht da. Nach der Pause haben wir dagegengehalten und ein anderes Gesicht gezeigt, was für den Charakter der Mannschaft spricht«, berichtete Knoll über den Dämpfer im Titelrennen. (GEA)