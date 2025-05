Der SSC Tübingen nicht zu stoppen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Bezirksliga-Spitzenreiter SSC Tübingen ist weiter auf dem besten Weg, seine Saison mit dem Titel und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga zu krönen. Beim TSV Gomaringen dominierte die Mannschaft von Trainer Steve Trevallion nach Belieben und siegte mit 4:0. »Wir sind nicht optimal ins Spiel gekommen, aber nachdem wir uns ein wenig angepasst haben, hatten wir die Kontrolle«, resümierte Trevallion. Insbesondere Burak Dursun, der mit drei Treffern maßgeblich zum Sieg beitrug, konnte sich hervortun. »Ich freue mich sehr für ihn, diese Leistung hat er sich in den Trainingseinheiten erarbeitet«, so sein Coach.

Hinter dem SSC entbrennt mehr und mehr ein Vierkampf um Relegationsplatz zwei. In der Verlosung sind der TSV Genkingen (48 Punkte), die TSG Tübingen II (44), der TSV Hirschau und die U23 des VfL Pfullingen (jeweils 41). Genkingen unterlag beim VfL Pfullingen mit 1:5. Nach anfänglichem Abtasten war es Fabiano Freitas aus der Pfullinger U19, der den Weg für seine Mannschaft mit dem Tor zum 1:0 ebnete. »Die 2:0-Halbzeitführung hat uns viel Sicherheit gegeben«, erklärte Trainer Benjamin Hübner. Auch vom Genkinger Anschlusstreffer kurz nach der Pause blieben die Echazstädter unbeeindruckt. Zumal Patrick Krause postwendend, nach schönem Solo von Jakob Kuhle, die Zwei-Tore-Führung wiederherstellte. »Man muss der Mannschaft einfach ein Kompliment aussprechen. Der Einzug ins Pokalfinale hat uns Auftrieb gegeben«, betonte Hübner.

Hochgreve trifft in der Schlussminute

Bitter hingegen verlief der Sonntag für den TSV Hirschau. Gegen die SG Reutlingen lief die 90. Minute, in der Fabian Hochgreve zum 3:2-Sieg für die Orschel-Hagener traf. Dabei starteten die Hirschauer überragend in die Partie. Erst traf Daniel Genuardi (6.), dann Tim Fauser (33.), bereits nach gut einer halben Stunde schien die Partie entschieden zu sein. Kurz vor der Pause aber kam die SG dank David Mojsisch auf 1:2 ran. »Wir haben in der Pause gewusst, dass wir noch was holen können«, erklärte Spielertrainer Zvonimir Kvesic. Und so glich zunächst Jacob Ammann zum 2:2 aus, ehe Hochgreve das Hirschauer Stolpern besiegelte. Für die SG hingegen ist der Dreier ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. »Der Sieg ist enorm wichtig für uns, alles deutet darauf hin, dass wir auch im kommenden Jahr Bezirksliga spielen«, so Kvesic.

Von einem Sechs-Punkte-Spiel hatte Eningens spielender Abteilungsleiter Lukas Koschmieder vor dem Duell beim SV Zainingen gesprochen. Am Ende jubelten die Gastgeber aus Zainingen und das mit nur noch sieben Feldspielern. Doch der Reihe nach: Beide Mannschaften hatten Probleme, ins Spiel zu kommen. Erst in der 34. Minute sahen die Zuschauer die erste Großchance, die Manuel Lamparter, die Torversicherung der Älbler, prompt nutzte. Vorausgegangen war eine Flanke, da die Eninger mehrfach den Ball nicht richtig klärten. Kurz nach der Halbzeit geriet der Schiedsrichter in den Mittelpunkt. Zunächst stellte er Miguel da Silva mit Gelb-Rot vom Platz. Die Überlegenheit wusste die Eninger aber nicht zu nutzen – auch nicht, als mit Elias Möck der nächste Zaininger mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste. Zwischendurch sah beim bunten Kartenspiel Eningens Patrick März auch noch Gelb-Rot, allerdings bereits auf der Bank, ehe der Schiedsrichter in der 89. Minute für Ricardo Grübel auf den vierten Platzverweis entschied. »Wir waren spielerisch nicht gut genug, auch nicht in Überzahl«, ärgerte sich Koschmieder. Auf Seiten des Siegers hingegen war die Freude groß. »Das ist sicher ein großer Schritt in die richtige Richtung, aber noch ist nichts sicher«, sagte Zainingens Abteilungsleiter Thomas Lais.

Die Spieler der TuS Metzingen konnten nicht von der Eninger Niederlage profitieren - die TuS verlor mit 1:4 beim SV Pfrondorf. Dabei lief es zunächst gut für die Metzinger, die durch Efstratios Tzakis bereits nach vier Minuten in Führung gingen. Der Torschütze aber erwies seiner Mannschaft nur 23 Minuten später einen Bärendienst, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Mit einem Mann mehr nutzten die Gastgeber die individuellen Fehler der TuS und drehten die Partie zu ihren Gunsten. »Das ist einfach sehr frustrierend, du hast das Spiel in der Hand und gibst es so weg«, ärgerte sich Metzingens Coach Ercan Acar. (GEA)