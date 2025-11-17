Der Kapitän geht voran: Croatia Reutlingen gewinnt 1:0 in Harthausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

HARTHAUSEN. In der Fußball-Landesliga hat der SV Croatia Reutlingen das Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten TSV Harthausen/Scher vor 150 Zuschauern mit 1:0 (1:0) gewonnen.

Die Partie war geprägt von großem Kampf und Einsatzbereitschaft beider Kontrahenten, Croatia-Kapitän Vincenzo Giambrone erzielte bereits nach sechs Minuten den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Patrik Androsevic.

Trotz des knappen Ergebnisses war der fünfte Sieg im 15. Saisonspiel für die Dietweg-Kicker nicht in Gefahr, die Gäste hatte eine gute Kontrolle mit 6:1-Ecken über das Spiel. »Männer, als Team haben wir das richtig gut gemacht«, lobte Androsevic sein spielendes Personal nach der Begegnung im Kreis. Mit nun 16 Punkten hat man sich vorerst etwas Luft im Tabellenkeller verschafft.

Großer Erleichterung herrschte im Lager der Gäste nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Luca Storz (Empfingen). Überall strahlende Gesichter, dazu herzten Androsevic und auch Croatia-Funktionär Josip Micic zahlreiche Spieler. Die Reutlinger Fußballer waren das spielerisch klar bessere Team auf schwierigem Untergrund. »Es war kein Leckerbissen, der Platz hat seinen Teil dazu beigetragen. Unterm Strich ist Croatia der verdiente Sieger«, musste auch Harthausens Spielertrainer Akin Aktepe die Niederlage eingestehen. Vor allem in der Offensive brachten seine Schützlinge fast nichts zusammen, passend zur Statistik mir nur elf Treffern als schwächste Offensive der Liga. Eine gute Möglichkeit hatte Sebastian Dahlke in der 55. Minute, der den Ball per Kopf nach dem einzigen Eckball und einem Querschläger von Croatia-Akteur Björn Gerdes über das Tor setzte. Croatia-Torwart Ante Glibo musste nur einen Drehschuss von Matthias Endriß in der 77. Minute entschärfen.

Ruhigeren Spielverlauf verpasst

Von Beginn an merkte man beiden Teams an, um was es geht. Alle Spieler holten alles aus sich heraus, die bessere Spielanlage war aber klar bei den Rot-Weißen. Den Siegtreffer leitete Sotirios Vassiliou mit einer Hereingabe über die linke Seite ein, Gerdes scheiterte zunächst noch an Torwart Timo Reinhardt, den Abpraller nutzte Giambrone mit seinem sechsten Saisontor zum frühen 1:0-Endstand. »Heute war nur Kampf und Laufen angesagt«, sagte der Siegtorschütze.

Als einzigen Kritikpunkt kann man die mangelnde Chancenverwertung der Reutlinger aufführen. »Wir hätten früher das zweite Tor machen müssen«, betonte auch Trainer Androsevic. Dennis Pascolo (43. Minute, 62.), Ruben Nyanga (45.), Giambrone (76.) und Ivan Krajinovic (89.) vergaben gute Chancen auf weitere Tore und einen ruhigeren Spielverlauf für die erhitzten Gemüter. Elf Verwarnungen wurden von Storz ausgesprochen, neun davon gegen den Gastgeber. (GEA)