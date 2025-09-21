Der Bann ist gebrochen: VfL Pfullingen gewinnt erstes Landesliga-Spiel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Jaaaaaa« schrie Sven Packert am Sonntagnachmittag um 17 Uhr lauthals über den Kunstrasenplatz am Dietweg. Was man in dieser Szene kurz nach dem Schlusspfiff bereits erahnen konnte, brachte der Innenverteidiger wenige Momente später nochmals auf den Punkt. »Die Erleichterung bei uns ist riesengroß«, sagte der Kapitän des VfL Pfullingen nach dem 4:1-Erfolg im Landesliga-Derby beim SV Croatia Reutlingen.

Der Bann ist damit gebrochen. Die Echazstädter haben den lang ersehnten ersten Saisonsieg eingefahren. Sechs Partien lang waren die Schützlinge von VfL-Coach Albert Lennerth ohne Dreier geblieben. Die Pfullinger waren sogar bis auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Der Druck wurde immer größer. Jetzt können die blutjungen Spieler des Verbandsliga-Absteigers fürs Erste mal wieder richtig Luft holen. Und Croatia, das bereits die dritte Niederlage in Folge kassierte? »In der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass Pfullingen ein Derby spielt. Das hat man bei uns nicht gesehen«, kritisierte Trainer Patrik Androsevic.

Pfullinger wussten offenbar genau, auf was es in dieser Begegnung ankommt

Die Gäste waren es, die vor 300 Zuschauern am Dietweg von Beginn an den Ton angaben, Croatia früh und extrem hoch pressten und den Hausherren in Sachen Einsatz und Leidenschaft deutlich überlegen waren. Das ist eine wichtige Erkenntnis für eine Mannschaft, bei der in der bisherigen Pflichtspiel-Runde so ziemlich gar nichts zusammenlaufen wollte. Doch die Pfullinger Jungs um Packert wussten offenbar genau, auf was es in dieser brisanten Begegnung ankommt.

»Aggressiv auftreten und über den Kampf ins Spiel kommen«, berichtete der Kapitän über den Matchplan für das Duell am Sonntag. Das klappte richtig gut. VfL-Flügelspieler Philipp Kendel erzielte nach elf Minuten die 1:0-Führung per Abstauber. Neun Minuten später durfte Verteidiger Armin Humic völlig ohne Gegenwehr nach einer Ecke zum 2:0 einköpfen. Besser konnte es für die Echazstädter nicht laufen. »Gegentore nach Standardsituation sind ein leidiges Thema bei uns«, haderte hingegen Croatia-Coach Androsevic.

Von seinem Team kam im offensiven Bereich bis dato wenig bis gar nichts. Richtig gefährlich wurde es aber plötzlich nach 37 Minuten, als VfL-Keeper Tim Zemmer nach einem Konter als letzter Mann gegen Michele Corbisiero stark mitspielte und in höchster Not klärte. Da waren Zentimeter ausschlaggebend. Kurz vor der Pause stellte Angreifer Jannis Röhm nach einem schnell ausgeführten Freistoß auf 3:0. Es war nicht nur das erste Saisontor für den 22 Jahre alten Sommerzugang, der letzte Saison 13 Spiele für den SSV Reutlingen in der Oberliga machte, sondern auch die frühzeitige Entscheidung in diesem Lokalderby.

Röhm beinahe mit Doppelpack

Nachdem die Reutlinger zu Beginn zwei gute Abschlusssituationen hatten, die jedoch kläglich vergeben wurden, hätte Röhm nach 55 Minuten sogar den Doppelpack schnüren können. Nach einem langen Ball lief der Angreifer allein auf Croatia-Keeper Ante Glibo zu, der in dieser Situation allerdings stark parierte. Im Gegenzug rutschte Torwart Zemmer der Ball nach einem Schuss von Enrico Cozzi aus spitzem Winkel durch die Arme zum 1:3 (57.). Spannend wurde es allerdings nicht mehr.

Der eingewechselte Lukas Klemenz wurde in der 67. Minuten mit einem Steckpass auf die Reise geschickt, blieb alleinstehend vor Glibo cool und schob unter großem Jubel souverän zum 4:1-Endstand ein. Nicht nur über den hochverdienten Sieg freute sich Pfullingens Trainer Lennerth. »Die Art und Weise ist das, was sehr erfreulich ist. Das Taktieren musste jetzt mal hinten anstehen. Es ging einzig und allein Stress für den Gegner zu erzeugen und den Kopf auszuschalten«, betonte der A-Lizenz-Inhaber, der auf eine Trainingswoche mit nur 14 Spielern zurückblickt. Das spielte am Sonntag aber keine Rolle. Zu groß war die Freude und Erleichterung über den ersten Sieg im siebten Anlauf. (GEA)