Dem VfL Pfullingen hilft nur noch ein Wunder

PFULLINGEN. Die schlechte Nachricht erreichte den VfL Pfullingen und Sportvorstand Jan Herrmann bereits wenige Stunden vor seinem 34. Geburtstag. Am Freitagabend setzte sich der FC Esslingen überraschend deutlich mit 4:1 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen durch. Der vermeintliche Relegationsplatz rückte damit mit sechs Zählern Rückstand für die Echazstädter plötzlich wieder in weite Ferne. Und so war klar: Geht der Heimauftritt gegen Schwäbisch Hall am Samstag schief, dürfte es das - aber dieses Mal wirklich - mit dem Ligaverbleib in der Verbandsliga gewesen sein. Die noch schlechtere Nachricht: Es ging tatsächlich komplett schief. Mit 0:4 (0:2) waren die Pfullinger chancenlos gegen den Tabellenfünften.

Keine Intensität, ideenlos und teilweise blutleer: Es war ein ganz schwacher Auftritt, den die Mannen um VfL-Kapitän Matthias Dünkel den 200 Zuschauern auf dem hinteren Rasenplatz präsentierten. »Das schlechteste Spiel von allen«, sagte Cheftrainer Albert Lennerth über das fünfte Spiel seiner bisherigen Amtszeit. »Wir kamen immer ein, zwei Meter zu spät. Es war eine Kopfgeschichte. Die mentale Vorbereitung zum Spiel hat nicht gepasst. Das hat man schon beim Warmmachen gemerkt«, meinte der 52-Jährige. Doch was hat bei seiner Mannschaft nicht gestimmt? »Vielleicht war es das Spiel am Freitagabend«, mutmaßte der ehemalige Oberliga-Trainer des SSV Reutlingen mit Blick auf den Esslinger Sieg und berichtete: »Man hat sich vor dem Spiel unterhalten, wie eine andere Mannschaft gespielt hat. Das ist der falsche Fokus und bringt einen nicht weiter.«

Ärgerlich war die hohe Niederlage auch deshalb, weil die Pfullinger auf einen Gegner trafen, der definitiv nicht die Sterne vom Himmel spielte. Doch die Haller schlugen eben zu, wenn's zählte. Wie schon nach acht Minuten, als Finn Edelmann eine Ecke per Kopf in den Rückraum klärte und am Sechzehner Niklas Wackler abziehen konnte und schön zum 1:0 verwandelte. Vor keinerlei Probleme wurden die Gäste beim 2:0 durch Azad Toptik (31. Minute) gestellt - eingeleitet durch einen ganz einfachen langen Ball hinter die Pfullinger Abwehrkette. Ein abgefälschter Freistoß, die Mauer bewegte sich beim Abschluss von Ali Gökdemir auseinander, sorgte für das 3:0 (51.). Ein Konter, veredelt durch Angreifer Günter Schmidt, dann für den 4:0-Endstand (55.). »Jetzt wird es hässlich«, meinte VfL-Pressesprecher Timo Schyska.

Lennerth analysierte: »Der Kopf war nicht bei der Sache. Irgendwas ist bei den Spielern passiert, dass alte Gewohnheiten zum Vorschein gekommen sind.« Einzig der eingewechselte Youngster Philipp Kendel sorgte immer wieder für erfrischende Momente, von denen es am Samstagmittag sehr wenige gab. Wenn man böse ist, könnte man beinahe sagen: Es gab während den 90 Minuten mehr unterschiedliche Wetterlagen als Torschüsse für die Hausherren. Zurück zu Kendel: Gut für die Pfullinger, dass das 19-jährige Eigengewächs auch nächste Saison an Bord ist.

Was den Sportvorstand vor allem ärgert

Sechs Punkte Rückstand und das deutlich schlechtere Torverhältnis bei nur noch drei ausstehenden Begegnungen? »Wir sind nicht blöd und können alle rechnen«, meinte Sportvorstand Herrmann. Der am Samstag 34 Jahre alt gewordene Funktionär ärgerte sich vor allem über die fehlende Intensität. »In so einem Duell gegen eine Mannschaft wie Schwäbisch Hall, bei der es um nichts mehr geht, musst du den Gegenspielern dauerhaft auf die Nerven gehen, damit diese die Lust verlieren. Denn wenn es nichts mehr geht, das hat die Vergangenheit in der Verbandsliga gezeigt, dann geht keiner mehr über seine Grenzen. Und wenn du das als VfL Pfullingen nicht annimmst, dann wird es extrem schwer.« (GEA)