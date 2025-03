Das war der Spieltag in der Tübinger A-Liga

Bitte aktivieren Sie Javascript

BIERINGEN. Beim Tübinger A-Ligisten TSV Ofterdingen II zeigt die Formkurve nach oben. Vor einer Woche wurde das Spitzenteam SV Neustetten mit 3:1 bezwungen, nun gab’s ein 1:1 bei der Spvgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau. »Unter dem Strich geht das Unentschieden in Ordnung«, berichtete Ofterdingens zurzeit verletzter Spielertrainer Werner Oelkuch. Die Ofterdinger sind weiterhin Vorletzter. Da die Tübinger A-Liga derzeit nur 14 Teams umfasst (15 ist die Normalzahl), gibt es einen reduzierten Abstieg. Diesen Abstieg mittlerweile eingeplant hat die SGM Talheim/Öschingen. Das abgeschlagene Schlusslicht kam bei der SGM Kiebingen/Bühl mit 2:10 unter die Räder. »Bei uns lief alles schief, was schief laufen konnte«, sagte Talheim/Öschingens Trainer Felix Wurster. »Von den ersten sechs Gegentoren fielen fünf nach individuellen Patzern«, so Wurster. »Mein Team hat aber nie aufgegeben.« (kre)