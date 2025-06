Darf Münsingen in die Relegation?

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die TSG Münsingen ist in der Fußball-Kreisliga A (Staffel 1) mit neun Punkten Schlusslicht, der SV Würtingen beendet die Saison mit 13 Zählern als Vorletzter. Normalerweise gilt die Regel: Der Tabellenletzte steigt auf jeden Fall ab. Die Münsinger A-Liga ist derzeit mit 15 Teams besetzt. Meister TSG Upfingen steigt in die Bezirksliga auf, aus dem Bezirks-Oberhaus kommt keine Mannschaft runter. Somit müsste Münsingen absteigen und Würtingen in die Relegation gegen einen B-Liga-Zweiten. Doch nun kommt der Tabellensiebte FC Römerstein, den die Vereine SF Donnstetten und TSV Böhringen bilden, ins Spiel. Die beiden Clubs trennen sich. »Die SF Donnstetten stellen nächste Saison ein Team, das in der B-Liga antritt«, sagt Staffelleiter Marco Engesser. Falls der TSV Böhringen seinen A-Liga-Startplatz nicht beansprucht, bleibt Würtingen drin und Münsingen geht in die Relegation. »Diese Woche fällt die Entscheidung«, so Engesser. (kre)