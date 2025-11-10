Croatia Reutlingen verliert knapp

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schlichtweg zu gut, lautet die Einschätzung von Patrik Androsevic, dem Trainer von Landesligist Croatia Reutlingen, nach der 2:3-Niederlagen gegen den VfB Bösingen. »Das war mit Abstand der beste Gegner in dieser Saison und das muss man dann auch mal so anerkennen«, so Androsevic weiter. Dabei sorgte ein fragwürdiger Foulelfmeter zugunsten der Gäste aus Bösingen für den ersten Kipppunkt im Spiel. Adrian Dobricean der als Spielermacher überall auf dem Platz zu finden war, traf zum 1:0. Croatia indes kam nur selten zu zwingenden Gelegenheiten, was auch an Noah Kimmich, dem Bruder des Nationalspielers und Bayernstars Joshua, lag. Nach dem Seitenwechsel sorgte Marius Müller kurz nach Wiederanpfiff für den nächsten Nackenschlag. Die Ecke, getreten auf den kurzen Pfosten, schädelte Müller gekonnt zum 2:0 ein. Doch Croatia gab sich nicht auf und verkürzte durch Dennis Pascolo.

Sich nicht aufgegeben

Allen Hoffnungen zum Trotz war es erneut Müller der einen Konter veredelte und den alten Abstand wiederherstellte. Doch auch nach diesem Wirkungstreffer blieb Croatia entschlossen und verkürzte nur wenige Minuten später erneut. Abermals Dennis Pascolo, der viele Offensivmomente kreierte, setzte Ivan Krajinovic in Szene, der aus kurzer Distanz traf.

Das Croatia dennoch nicht weiter für Gefahr sorgen konnte, lag letztlich auch an der Abgezocktheit der Gegner. Die durch ihr simples Kurzpassspiel den Gastgebern läuferisch viel zumuteten. »Wir sind kaum in die Zweikämpfe gekommen und eher hinterhergelaufen, das war schon beeindruckend zu sehen«, ordnete der Trainer ein. (leo)