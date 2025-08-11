Croatia Reutlingen verliert 0:5 gegen Balingen II

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Saisonauftakt für Landesligist Croatia Reutlingen verlief alles andere als nach Maß. Beim Verbandsligaabsteiger TSG Balingen II unterlagen die Dietwegkicker mit 0:5. »Wir haben in den letzten fünf Wochen an vielen Sachen gearbeitet, davon war nichts zu sehen«, resümierte Coach Patrik Androsevic und ergänzte: »Bis zum 1:0 haben wir gefühlt keinen Zweikampf gewonnen, wir waren immer viel zu weit von unseren Gegenspielern weg.«

Bezeichnend für die Leistung war die Balinger Führung, die ein Slapstick in der Reutlinger Defensive ermöglichte. Die daraus resultierende Ecke veredelte Noah Neff. Ebenfalls in die Torschützenliste konnte sich auch der ehemalige SSV Reutlingen Stürmer Mirhan Inan eintragen, der für das zwischenzeitliche 3:0 und 5:0 sorgte.

Inan überwand zum 3:0 die Croatia-Verteidigung nach einem sehenswerten Pass in die Tiefe und ließ Torhüter Kevin Cröni keine Chance. »Wir wussten, dass es schwer werden würde. Man darf die Niederlage aber auch nicht überbewerten, wir stehen noch ganz am Anfang«, sagte Androsevic. (leo)