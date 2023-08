Croatia Reutlingen kassiert vier Treffer innerhalb von 17 Minuten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SV Croatia Reutlingen hat sein erstes Heimspiel in der Fußball-Landesliga verloren. Die Mannschaft von Trainer Ferudun Sentürk unterlag Verbandsliga-Absteiger VfL Nagold mit 1:4 (0:4). »Wir brauchen noch Zeit, bis wir in dieser Liga ankommen. Vor allem in den Punkten Körperlichkeit und Schnelligkeit liegt noch Arbeit vor uns«, analysierte Croatia-Präsident Nikola Solic.

In der Anfangsphase boten die Reutlinger den Gästen Paroli. Es entwickelte sich eine intensiv geführte Partie mit vielen Zweikämpfen, in der der Unparteiische Julian Kiefer insgesamt sieben Mal Gelb und zweimal die Gelb-Rote-Karte zeigte. In dem bis dahin torchancenarmen Spiel ging Nagold nach 23 Spielminuten durch eine Standardsituation in Führung. Laurenziu Biemel zog einen Freistoß aus 25 Metern Torentfernung, halblinke Position, direkt ins Tor. Croatia-Keeper Kevin Cröni war chancenlos und hatte, wie die meisten auf der Sportanlage Am Dietweg, mit einer Hereingabe gerechnet.

Der Führungstreffer war ein Brustlöser für die Nagolder, die sich Mitte der ersten Halbzeit in einen Rausch spielten. Nach 29 Minuten erhöhte Burak Tastan nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite auf 2:0. Christos Thomaidis (33.) und erneut Biemel (37.) sorgten für Klarheit. Präsident Solic zollte dem VfL, der in der Liga zum Dunstkreis der Aufstiegsfavoriten zählt, nach Spielende Respekt: »Nagold war heute überragend. Das ist eine eingespielte Mannschaft mit einer hohen Qualität.« Nach dem 0:4 schalteten die Gäste einen Gang zurück, sodass der Reutlinger Aufsteiger noch vor dem Pausenpfiff zu zwei guten Möglichkeiten kam. Erst verpasste Kapitän und Torjäger Ante Galic per Kopf knapp das Tor, dann schlenzte Semih Özdemir einen Freistoß an den Außenpfosten.

Im zweiten Durchgang erzielte schließlich der eingewechselte Enrico Cozzi (87.) mit einem schönen Schuss aus 20 Metern den Ehrentreffer für die bis zum Ende kämpfenden Gastgeber. In einer hitzigen Schlussphase flog Croatias Tarkan Call mit Gelb-Rot vom Feld, zudem sah ein Mitglied des Nagolder Trainerstabs die Ampelkarte. »Wir haben ein schweres Anfangsprogramm und noch einige Urlauber. Wir müssen die nächsten Wochen schadlos überstehen. Dann beginnt die Runde für uns nochmal neu ab Mitte Oktober«, blickte Solic voraus. (GEA)