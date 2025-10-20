Croatia Reutlingen kämpft, belohnt sich aber nicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Croatia Reutlingens spielender Co-Trainer Björn Gerdes fasste die 1:2-Niederlage beim SC Tuttlingen mit einem Satz zusammen: »Bitter, es war mehr drin.« Dabei reisten die Dietwegkicker mit breiter Brust an, klappte es doch in der letzten Woche endlich mal wieder mit einem Sieg. Croatia begann druckvoll, spielte überlegen, die Führung erzielten aber die Gastgeber mit ihrer ersten Gelegenheit durch Emir Cesmeciler (19.). Und nur zwei Minuten später traf Buba Camara per direktem Freistoß. Die kalte Dusche für Croatia. Dennoch gelang kurz vor der Halbzeit der Anschluss durch Sotirios Vas-siliou. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich das Team von Trainer Patrik Androsevic engagiert, doch es reichte nicht. »Ich kann den Jungs kämpferisch nichts vorwerfen. Aber wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir wieder ein Standardgegentor bekommen haben«, sagte Androsevic. (leo)