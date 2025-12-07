Croatia Reutlingen gelingt Auswärtscoup beim VfL Nagold

Bitte aktivieren Sie Javascript

NAGOLD. Arm in Arm stehen sie feixend im Kreis. Trainer Patrik Androsevic fragt rhetorisch in die Runde: »Wann hat Croatia das letzte Mal hier gewonnen?« Während noch einige Spieler artig mit »Nie« antworten, bricht schon ein riesengroßer Jubel aus. Es sind emotionalen Jubelszenen des Fußball-Landesligisten Croatia Reutlingen nach dem 4:0-Auswärtssieg beim VfL Nagold. Denn der Triumph ist nicht nur der Erste überhaupt in einem Pflichtspiel gegen den Tabellenfünften, sondern auch das Ausrufezeichen eines starken Comebacks von Mannschaft und Trainer nach einem holprigen Saisonstart.

Es sind die Hausherren vom VfL die in dem Spiel den Ton angeben und mehr Anteile haben. Croatia agiert aus eine ordentlichen Grundstruktur heraus, lässt wenig zu und setzt immer wieder Nadelstiche über Konter. Wie gefährlich diese sind, erfahren die Gastgeber erstmals in der 20. Minute. Reutlingens Kapitän Vincenzo Giambrone geht auf die Reise und schließt trocken zum 1:0 ab. Kurz vor der Pause erhöht Sotirios Vassiliou zum wichtigen 2:0. Und direkt nach der Pause gelingt den Gästen das spielentscheidende 3:0 zum genau richtigen Zeitpunkt - wieder dank Giambrone, der jetzt bei zehn Saisontreffern steht. Chancenlos sind die Nagolder nicht, aber Croatia verteidigt kompromisslos. »Das Spiel war sicher ausgeglichener als es das Ergebnis aussagt. Verdient ist der Sieg dennoch«, betont Androsevic.

Anpassung und Ruhe

Unterschiedlicher könnte diese Beschreibung im Vergleich zum Hinspiel kaum ausfallen. Zur Erinnerung: Erst im August hatten die Nagolder am zweiten Spieltag die Dietweg-Kicker mit 8:3 düpiert. Es folgte eine Reihe an schwierigen Auftritten der Reutlinger, die seinen Negativhöhepunkt am elften Spieltag fand, als das Team von Androsevic auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschte. Doch allen Kritiken zum Trotz, wonach die Mannschaft und der Trainer zu jung und unerfahren seien, startete Croatia das furiose Comeback. Wurde defensiv stabiler, erarbeitete sich das Chancenglück und sammelte seitdem 17 Punkte.

»Am Anfang hat uns das Pech ein wenig verfolgt. Zudem mussten wir uns als Mannschaft finden. Das haben wir geschafft und das bestätigen auch die Ergebnisse«, sagt Androsevic. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch die Qualität von Trainerteam und Mannschaft sich der Situation anzupassen und in der Spielanlage ein Stück konservativer zu werden. Und die nächsten Verbesserungsmöglichkeiten hat Androsevic auch schon ausgemacht. »Wir werden unsere Idee weiter verbessern. Zudem müssen wir bei Standards, sowohl offensiv als auch defensiv zulegen.« Das wohl wichtigste, erklärt der 24-Jährige, sei jedoch »dass wir uns selbst gezeigt haben, dass wenn man ruhig und fokussiert bleibt, jede Phase übersteht«. (GEA)