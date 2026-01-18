Cheftrainer Albert Lennerth verlängert seinen Vertrag beim VfL Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Positive Nachrichten für den Fußball-Landesligisten VfL Pfullingen. Wie der GEA rund um das traditionelle Hallenturnier in Trochtelfingen am Samstag, das die Echazstädter für sich entscheiden konnten, in Erfahrung bringen konnte, hat Cheftrainer Albert Lennerth seinen Vertrag beim VfL um ein Jahr verlängert.

»Es gibt keinen Grund für mich, etwas anderes zu machen. Das ist ein Projekt, das über ein paar Jahre laufen soll. Ich habe Lust auf diese Aufgabe«, berichtete Lennerth dem GEA über seine Verlängerung. VfL-Sportvorstand Jan Herrmann sagte: »Die Verlängerung von Albert Lennerth ist ein wichtiger Schritt und ein klares Zeichen, den Umbruch weiter fortzusetzen. Mit der Entwicklung der Mannschaft und der Arbeit von von Albert sind wir hochzufrieden. Mit seiner akribischen und innovativen Art zu arbeiten, bringt er die Mannschaft, aber auch den Verein auf ein neues Level, das uns nachhaltig besser macht und machen wird.«

Traineramt im April 2025 übernommen

Der frühere Coach des Oberligisten SSV Reutlingen hatte das Traineramt beim VfL am 13. April 2025 übernommen. Geplant war eigentlich, dass der in Eningen wohnende zweifache Familienvater erst zur aktuell laufenden Saison 2025/26 das Kommando an der Seitenlinie bei den Ahlsberg-Kickern übernimmt. Doch weil der damalige Interimstrainer Jörg Kluge überraschend zurücktrat, übernahm Lennerth vorzeitig. Obwohl die Leistungen unter seiner Regie (vier Siege aus den letzten acht Partien) schnell besser wurden, reichte es am Ende nicht mehr für den sechsten Verbandsliga-Klassenerhalt in Folge.

Nach einem erneut großen Kader-Umbruch im Sommer kamen die Pfullinger schleppend in die Landesliga-Spielzeit. Ganze sechs Spiele in Folge blieben die Lennerth-Schützlinge zum Start in die neue Saison ohne Sieg. Anschließend zeigte die Formkurve jedoch deutlich nach oben, auch wenn es nach wie vor Auf und Abs im Spiel der blutjungen VfL-Mannschaft gab. Mit 25 Punkten aus 18 Begegnungen liegen die Pfullinger zur Winterpause auf dem siebten Tabellenplatz. Mit Marcell Schubmann, bisheriger Coach der U 17, stößt ein weiterer Mann zum Trainerteam um Lennerth und seinen »Co« Samuel Mayer.

Seit Sommer 2023 im Amt und auch in der Saison 2026/27 Trainer beim VfL Pfullingen II: Trainer Benjamin Hübner. Foto: Andreas Ulmer/Eibner

Bereits am 2. Januar hatte der Verein auf seinen Social-Media-Kanälen verkündet, dass das Erfolgstrainerduo der Pfullinger U 23, bestehend aus Chefcoach Benjamin Hübner (36) und seinem Assistenten Dennis Zipperle (32), auch in der Saison 2026/27 die Geschicke der zweiten Mannschaft lenken wird. Hübner kam zur 2023/24 vom TSV Sondelfingen. Unter seiner Regie schaffte der VfL II prompt den Aufstieg und die direkte Rückkehr in die Bezirksliga. Co-Trainer Zipperle wechselte im vergangenen Sommer - ebenfalls aus Sondelfingen - in die Echazstadt. Zur aktuellen Saison: Nach einem holprigen Saisonauftakt startete die Pfullinger U 23 richtig durch und überwintert als Spitzenreiter in der Bezirksliga. (GEA)