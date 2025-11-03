Bis zum Schluss gezittert: VfL Pfullingen gewinnt 2:1 bei Harthausen/Scher

Bitte aktivieren Sie Javascript

HARTHAUSEN. In der Fußball-Landesliga hat der VfL Pfullingen das Auswärtsspiel beim TSV Harthausen/Scher vor 180 Zuschauern mit 2:1 (1:0) gewonnen. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

- Die Tore

Die Mannschaft von Trainer Albert Lennerth ging früh mit 1:0 in Führung. In der sechsten Minute drückte Alex Ripas nach Vorarbeit von Lukas Klemenz und Philipp Kendel den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Der zweite Treffer ließ aber bis zur 77. Minute auf sich warten, ausgerechnet Harthausens Spielertrainer Akin Aktepe bereitete das 2:0 für den VfL durch Fabiano Martins Freitas vor. Der Gastgeber kam in der 79. Minute durch Sebastian Dahlke nur noch zum 1:2-Anschlusstreffer.

- Der Spielverlauf

Der VfL drückte von Beginn an und hatte die Begegnung vor allem in der ersten Hälfte im Griff. Die Lennerth-Truppe lief den Gegner hoch an und erzwang immer wieder Ballverluste. Nico Rall (22. Minute), Kendel (29.), Edis Sentürk (31.) und Torschütze Ripas (45./45.+1) vergaben gute Chancen. In der zweiten Hälfte erlaubten sich die Pfullinger vermehrt Fehler, was dem TSV Harthausen/Scher Auftrieb gab. Kendel scheiterte nach 17 Sekunden aussichtsreich an Harthausens Kapitän Timo Reinhardt im Tor. VfL-Spielführer Sven Packert rettete nach 69 Minuten gegen Matthias Endriß, eine Minute später setzte Endriß den Ball per Lupfer an den rechten Pfosten. Die Schlussphase war spannend, Lennerth agierte lautstark von draußen. Sein Team hielt dem Druck aber bis zum Schluss erfolgreich stand.

- Zahlen, bitte

180 Zuschauer verfolgten das Duell beider Kontrahenten. Bei den Eckbällen lag die Lennerth-Truppe mit 11:3 vorne. Der Gastgeber kassierte fünf Verwarnungen, der VfL deren drei. Für die Echazstädter war es der vierte Siege in Folge. Noch beeindruckender: Aus den letzten sieben Begegnungen holten die Pfullinger 19 von 21 möglichen Zählern. VfL-Kapitän Packert gab nach Rotsperre sein Comeback. Jannis Röhm fehlte wegen muskulären Problemen, Roman Schubmann steht dem VfL bis Ende November wegen einer Reise nicht zur Verfügung. Interessant: Der TSV Harthausen/Scher hat bislang alle seiner zehn Punkte daheim gesammelt.

- Die Stimmen zum Spiel

»Wir wussten, was auf uns zukommt. Bis zum 2:0 haben wir die Partie auch kontrolliert und praktisch nichts zugelassen. In der Schlussphase waren wir schlampig. Kampf und Einsatz waren da. Wir haben gezeigt, dass wir auch auf so einem Platz ein Spiel gewinnen können«, zeigte sich Lennerth erleichtert nach dem sechsten Saisonsieg. Sein Gegenüber war enttäuscht: »Die Leistung stimmt, nur die Ergebnisse nicht«, sagte Aktepe im Kreis nach der Begegnung.

- In Maradona Manier

Torschütze Ripas fiel in der Nachspielzeit mit der ersten Gelben Karte des Spiels auf. Nach dem achten Eckball bugsierte der 22-Jährige den Ball von Nico Seiz aus kurzer Distanz am Tor vorbei. Doch nicht regelkonform, sondern in ähnlicher Manier wie einst Diego Maradona mit der Hand Gottes im Viertelfinale zwischen Argentinien und England bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. Lennerth lobte jedoch seinen Schützling nach der Auswechslung in der 62. Minute: »Tor gemacht, gut gearbeitet«, so Lennerth.

- Zwangspause für Zemmer

VfL-Torwart Tim Zemmer wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. »Er hat Probleme mit der Patellasehne und wird uns eine Weile fehlen«, berichtete Lennerth. Erneut stand Eigengewächs Jannis Gebhard zwischen den Pfosten. »Beide Torhüter sind noch jung. Wir werden im neuen Jahr jedem Torwart ihre Spiele geben. Immer zwei Duelle am Stück«, erläuterte Lennerth seinen Plan auf der Torhüterposition. (GEA)