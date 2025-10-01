Bezirkspokal: Dettingen/Glems und Sickenhausen werden Favoritenrolle gerecht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Als Spitzenspiel im Bezirkspokal-Achtelfinale loteten die Fußball-Experten der Region das Aufeinandertreffen zwischen Anadolu Reutlingen und dem Bezirksliga-Tabellenführer SGM Dettingen/Glems aus. Am Ende löste der Favorit seine Aufgabe und siegte mit 3:1 beim A-Liga-Zweiten. Von Beginn an nahm das Team von Tiberiu Vanca das Spielgeschehen in die Hand. Nach der frühen 1:0-Führung, erhöhten die Gäste noch kurz vor der Pause auf 2:0 und ebneten damit den Weg für das Weiterkommen. Auch nach der Pause spielten die Dettinger ihre Erfahrung und Überlegenheit aus. Anadolu kam nur selten wirklich gefährlich zum Abschluss. Auch der 1:3-Anschlusstreffer kurz vor Ende der Partie ließ keine Spannung mehr aufkommen.

Ebenfalls eine Runde weiter ist der TSV Sickenhausen, der mit 3:1 beim B-Liga-Vertreter FC Mittelstadt siegte. »Die Jungs waren von Beginn an da, dadurch haben wir dem Gegner nie das Gefühl gegeben, das es was zu holen gibt«, sagte Sickenhausens Trainer Manuel Geiger. Vor allem im Verhalten gegen den Ball, wusste der Bezirksligist zu überzeugen. Dadurch gelang den Mittelstädtern nur selten Entlastung. Folgerichtig auch die Führung nach knapp 19 Minuten für den TSV. Zwar kamen die Gastgeber nochmal zurück. Wirklich Gefahr kam aber nicht auf. »Insbesondere die Art und Weise muss ich hervorheben, die Jungs haben die Aufgabe und den Platz richtig gut angenommen«, lobte Geiger.

SV Degerschlacht setzt Ausrufezeichen im »Bonus-Spiel«

Der SV Degerschlacht steht nach einem starken Auftritt und dem 3:0-Heimsieg gegen den Bezirksligisten SV 03 Tübingen im Viertelfinale. »Eine überragende Mannschaftsleistung, die Jungs haben das wirklich gut gemacht«, betonte Degerschlacht-Trainer Heiko Lichtenberger. Dabei war der A-Ligist auf dem Papier der klare Außenseiter, immerhin gehören die Tübinger zu den Topteams in der Bezirksliga. »Es war für uns ein Bonusspiel, die Liga zählt. Gewinnen macht aber immer Spaß«, ordnete der Coach ein. Insbesondere die Defensive der wusste zu überzeugen, die im ersten Spielabschnitt kaum eine Chance zu ließ. Mit dem 0:1-Rückstand wurden die Tübinger offener und Degerschlacht konterte bravourös. (GEA)