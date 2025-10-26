Bezirksliga: TSV Sickenhausen fertigt TSV Hirschau mit 7:0 ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »So ein Spiel habe ich auch noch nicht oft erlebt«, grinste Umut Ogüt, der spielende Co-Trainer der SGM Dettingen/Glems. Der Bezirksligaprimus siegte mit 3:2 gegen die SG Reutlingen. Doch was nach einem engen Spiel aussah, stellte sich ganz anders dar. Die Gastgeber vergaben auf einem schwer zu bespielenden Platz Großchancen im Minutentakt. »Aus fünf Metern haben wir den Ball nicht reinbekommen«, so Ogüt. Und so ging zunächst die SG in Front. Doch die Überlegenheit der Hausherren zahlte sich aus. Erst Ali Blakaj, dann Markus Müller - nach rund einer Stunde führten die SGM erstmals. Doch trotz der Dominanz wurde es in der Schlussminuten nochmal spannend, denn dem 3:1 in der 89. Minute folgte der Anschlusstreffer der SG, die in der Folge nochmal alles noch vorne warfen. »Wir müssen das Spiel viel früher entscheiden. Dennoch: am Ende sind wir sehr zufrieden und an dieser Leistung müssen wir anknüpfen.«

Pfullingen bleibt ärgster Verfolger

Ärgster Verfolger bleibt die U23 des VfL Pfullingen, die mit 4:2 gegen den SV Walddorf siegte. Zwar gingen zunächst die Gäste durch einen folgenschweren Rückpass von Adi Kaufmann, den Laurin Walker erlief, in Front. Die Pfullinger aber dominierten das Geschehen, während die Walddorf vor allem über Nadelstiche gefährlich wurden. Im zweiten Spielabschnitt keimte dann nochmal Spannung auf, als Kevin Borek auf 2:3 verkürzte. Die U23 aber zeigte sich souverän und entschied die Partie durch Elias Lachenmann endgültig. »Wir hätten das Spiel gerne früher entschieden, aber Walddorf hat sehr gut dagegen gehalten«, resümierte VfL-Coach Benjamin Hübner und ergänzte: »Letztlich zählen die drei Punkte, die verdient sind.«

Dass es gegen Sickenhausen nicht einfach sei, das verriet Trainer Manuel Geiger bereits unter der Woche. Die eindrucksvolle Bestätigung folgte. Mit 7:0 fertigten die Sickenhäuser den TSV Hirschau ab. »Da kann man nur gratulieren, das war eine überragende Leistung«, lobte Geiger. Und in der Tat: Die Gastgeber waren in den 90 Minuten den Hirschauern in jeder Kategorie überlegen. Bereits zur Halbzeit führte die Geiger-Elf mit 3:0. Gegen die tief stehenden Gäste war insbesondere die Bewegungsfreude der Sickenhäusener der Schlüssel. Immer wieder starteten die Außenspieler in die gefährlichen Lücken und kreierten dadurch Möglichkeiten. »Das bestätigt einfach die Leistung der letzten Wochen und gibt uns allen natürlich ein Supergefühl«, resümierte der Coach, der den Sieg aber richtig einordnete: »Es ist eine schöne Momentaufnahme und mit diesem Selbstbewusstsein wollen wir die nächsten Wochen angehen. Aber wir bleiben bescheiden und wissen, dass auch Rückschläge kommen werden.«

Gebrauchter Nachmittag für den TSV Genkingen

Einen vollkommen gebrauchten Nachmittag erwischte der TSV Genkingen, der mit 0:7 beim Tabellennachbarn SGM Altingen/Entringen unterging. »Das Ergebnis spricht Bände«, fasste Genkingens Coach Marco Knoll bündig zusammen. Die Gastgeber dominierten in allen Belangen. Die gewohnte Zweikampfhärte und Entschlossenheit ließen die Genkinger auf ganzer Linie vermissen. »Keiner hat seine Leistung gebracht«, urteilte Knoll deutlich. Die Gelb-Rote Karte für Daniel Saur kurz vor der Halbzeit kam für die Gäste erschwerend hinzu. Dennoch bewertete Knoll das Resultat nicht zu hoch. »Das war ein Ausrutscher, der zwar so nicht passieren darf. Aber wir stecken jetzt nicht die Köpfe in den Sand und trainieren die Woche gut, damit wir das am Wochenende wiedergutmachen können.«

Richtig düster wird es im Tabellenkeller langsam für den SV Zainingen, der mit dem 0:3 gegen den SV 03 Tübingen bereits die achte Niederlage in dieser Spielzeit einstecken musste. Bereits vor dem Spiel war klar, dass es gegen den Tabellendritten aus der Unistadt schwer werden dürfte. Umso leidenschaftlicher verteidigten aber die Hausherren und gingen auch mit einem 0:0 in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff folgte aber der Nackenschlag. Binnen zehn Minuten stellten Mika Hänsel (48., 56.) und Moubinou Saliou (54.) auf 3:0. Zainingen wartet damit noch immer auf einen Dreier und hat mit sieben Punkten Rückstand bereits einiges auf den Tabellenvorletzten aus Hirschau aufzuholen. (GEA)