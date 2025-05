Bezirksliga: TSV Eningen muss weiter zittern

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fußball-Bezirksligist SSC Tübingen hat die vorletzte Hürde auf dem Weg zur Meisterschaft mit Bravour genommen. Mit 8:1 besiegte die Elf von Steve Trevallion den SV Wurmlingen. »Wir haben das gemacht, was wir machen mussten«, resümierte Trevallion knapp. Bereits zur Pause führte seine Mannschaft mit 7:0. »Das war ein deutlichen Klassenunterschied«, so der Coach, der mit seinem Team am Freitagabend gegen den TSV Genkingen die Meisterschaft mit einem weiteren Sieg unter Dach und Fach bringen kann. »Ehrlich gesagt haben mich die letzten Wochen ein wenig genervt, in denen uns schon jeder gratuliert hat. Wir wollen es jetzt offiziell auch feiern.«

Knoll-Schützlingen trumpfen in Durchgang zwei auf

Der Gegner des SSC, der TSV Genkingen, löste seinerseits auch die Pflichtaufgabe gegen den SV Zainingen und siegte mit 3:0. Dabei hatten die Genkinger zunächst durchaus ihre Probleme. Die Gäste aus Zainingen kamen sehr gut in die Partie, erspielten sich aber kaum Möglichkeiten. Aus der Pause kommend, drehten die Gastgeber aber auf und gingen durch Stürmer-Routinier Dominik Früh in Führung. »Das hat uns dann die nötige Sicherheit gegeben«, betonte Trainer Marco Knoll, der hinzufügte: »Das spricht ungemein für die Mannschaft, die ruhig bleibt und weiß, dass ihre Chancen kommen.«

Im Spitzenspiel, zwischen dem Dritten TSG Tübingen II und der U 23 des VfL Pfullingen, setzte sich die TSG mit 3:2 durch. »Wir haben den Start komplett verschlafen, dadurch haben wir uns die Partie ein wenig schwer gemacht«, gestand VfL-Coach Benjamin Hübner. Zwar sorgte Marvin Krüger mit seinem Doppelpack für den Anschluss, in der Folge konnten die Pfullinger aber ihre Chancen nicht nutzen.

Gencaban nach Erfolg bei der SG Reutlingen erleichtert

Große Erleichterung war bei den Verantwortlichen und Spielern des TSV Gomaringen zu spüren. Unter der Woche noch sorgte die späte Niederlage gegen die TuS Metzingen für einen herben Nackenschlag. Doch der TSV wusste sich zu wehren und zeigte beim 3:2-Sieg bei der SG Reutlingen nun die richtige Reaktion. »Ich bin sehr erleichtert. Man hat der Mannschaft die Verunsicherung nach dem Anschlusstreffer angemerkt. Aber wir sind ruhig geblieben und haben gekämpft«, lobte Gomaringens Trainer Sevket Gencaban. Zumal der Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt ist, der am nächsten Wochenende gegen Eningen gefeiert werden könnte. »Das ist die härteste Saison als Trainer in meiner Laufbahn. Abstiegskampf macht keinem Spaß, daher wollen wir unbedingt Sicherheit«, sagt der Trainer.

Noch alles in der eigenen Hand, nach der 1:2-Niederlage gegen die SGM Dettingen/Glems aber unter großem Zugzwang, ist der TSV Eningen. Dabei ging der TSV in Führung: Nico Zemmer traf vor der Pause für seine Farben. Doch direkt nach dem Wiederanpfiff bestraften die Gäste zwei Eninger Fehler eiskalt und drehten die Partie. In der Folge bekamen die Gastgeber ihren Druck nicht mehr in Chancen umgemünzt und gingen so als Verlierer vom Platz. »Da war definitiv mehr drin, daher ist es umso bitterer«, resümierte Spielertrainer Lukas Koschmieder. Das Duell gegen Gomaringen am kommenden Sonntag ist für die Eninger vermutlich die letzte Chance auf den Ligaverbleib. »Es zählt nur der Sieg. Dann haben wir es in der eigenen Hand, andernfalls wird es sehr schwer«, so Koschmieder.

Nach dem verrücktem Finish unter der Woche in Gomaringen, glaubte so manch einer im Bezirk an die große Spätoffensive der TuS Metzingen. Doch dieser Schwung verpuffte bis aufs Erste, nachdem die TuS mit 1:3 gegen die SGM Altingen/Entringen verlor. »Wir als Mannschaft nicht präsent, das war schlichtweg zu wenig«, ärgerte sich Spielertrainer Ercan Acar. Rein rechnerisch hat die TuS noch Außenseiterchancen auf den Klassenerhalt. Mit nun sieben Punkten Abstand bei noch drei Partien, deutet aber alles daraufhin, dass die TuS den Gang in die A-Liga antreten muss. (GEA)