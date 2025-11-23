Bezirksliga: SV03 Tübingen wieder in der Spur, VfL Pfullingen II stürmt an Spitze

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN . »Das war schon ein brutal guter Auftritt«, lobte Benjamin Hübner. Der Trainer der U23 des VfL Pfullingen feierte mit seiner Mannschaft einen beachtlichen 5:2-Erfolg gegen den TSV Hirschau und schnappt sich so die Tabellenführung in der Bezirksliga. Dabei lag der VfL zunächst zurück, ein langer Ball auf Benjamin Schiebel brachte die Führung für die Gäste. Doch das hohe Anlaufen der Pfullinger gegen den Ball zwang Hirschau immer wieder zu Fehlern. Das 1:1 besorgte Elias Lachenmann per Volley sehenswert aus rund 14 Metern. Kurz nach Wiederanpfiff traf dann Joshua Haid zur Führung, zuvor eroberte der VfL abermals durch frühes Stören den Ball. »Unser Pressing hat sehr gut funktioniert, das war sicher der Schlüssel«, sagte Hübner. Aber Platzierungen und auch die Herbstmeisterschaft, die der VfL unter der Woche gegen den TSV Ofterdingen (Mittwoch, 19:30) klarmachen kann, sind für den Erfolgstrainer zweitrangig. »Die Entwicklung steht für mich im Vordergrund und die ist wirklich beeindruckend«, so der Trainer.

Eine überraschend deutliche 0:3-Niederlage kassierte der TSV Sickenhausen beim SV Pfrondorf. Ein frühes Eigentor nach 13 Minuten durch Maximilian Mohr ebnete den Pfrondorfern den Weg. In der Folge lief wenig für den TSV zusammen, der in der 66. Minute dann das vorentscheidende 0:2 durch Josef Braunagel kassierte. Den Endstand erzielte Moritz Mayer kurz vor Schluss. Nach drei Siegen, aus den letzten vier Spielen erwischen die Sickenhäusener nun einen leichten Dämpfer zum Ende der Hinrunde.

»Wollen oben nochmal angreifen«

Am Ende war die Erleichterung beim SV 03 Tübingen groß, als der Schlusspfiff zum 3:1-Sieg beim TSV Gomaringen ertönte. Nach drei Niederlagen in Serie, darunter in den beiden Topspielen gegen die SGM Dettingen/Glems und den VfL Pfullingen II, ist der SV03 zurück in der Spur. »Die letzten Wochen haben nicht so viel Spaß gemacht. Umso wichtiger ist es daher, dass wir uns für eine gute Leistung belohnt haben«, resümierte Trainer Heiko Necker. Insbesondere dank der guten Anfangsphase, die durch die 2:0-Führung nach gut 18 Minuten gekrönt wurde, stellten die Gäste die Weichen früh auf Sieg. »Wir standen sehr gut und haben wenig zugelassen«, lobte Necker. Damit reihen sich die Tübinger auf Platz vier nach der Hinrunde ein, für den Coach in seiner ersten Saison eine ordentliche Leistung: »Als Mannschaft mit den ganzen Umbrüchen im Sommer müssen wir zufrieden sein. Für die Rückrunde gilt aber, dass wir oben nochmal angreifen wollen.«

Richtig zufrieden mit der Hinrunde sind sie auch beim Aufsteiger SV Walddorf, der mit 2:0-Sieg gegen den TSG Upfingen Rang fünf sich sicherte. Dabei stand der SVW nach sechs Spielen noch am Ende der Tabelle. »Wir haben uns sehr gut gefangen und stabilisiert. Deswegen sind wir auch sehr glücklich mit den letzten Wochen, auch wenn wir dem Start natürlich ein wenig hinterhertrauern«, erklärte Coach Sven Pichler. Auch gegen die tiefstehende TSG Upfingen überzeugte seine Elf vor allem mit Geduld. »Anfangs haben wir uns ein wenig schwergetan, aber die Jungs sind ruhig geblieben und haben auf ihre Chancen gewartet«, so Pichler.

Zwei Mal im Rückstand, zwei Mal zurückgekommen

Es ist die 92. Minute, in der sich Perparim Istrefi abermals über die linke Seite durchsetzt. In der Mitte findet er Phil Hombach, der aus elf Metern einschiebt und sich dann Sekunden später in einer Jubeltraube wiederfindet. Emotionen pur für die SG Reutlingen, die sich nach einem harten Kampf, mit diesem Treffer, zum 3:2-Sieg beim TV Derendingen belohnt. »Das hat unfassbar gut getan«, gestand Spielertrainer Zvonimir Kvesic ein. Harte Wochen mit fünf Niederlagen in Folge liegen hinter der SG und auch in Derendingen liegen die Orschel-Hagener zwei Mal zurück. »Aber wir haben einfach absoluten Willen gezeigt und uns nie aufgegeben«, erklärte Kvesic die Aufholjagd und ergänzte: »Mich freut es aber für Perparim und Phil, die es richtig gut gemacht haben und es sich auch verdient haben.« (GEA)