Bezirksliga: SV Crotia Reutlingen patzt im Aufstiegsrennen

REUTLINGEN. Das Titelrennen in der Bezirksliga spitzt sich wieder zu. Spitzenreiter Croatia Reutlingen stolperte überraschend beim 2:2-Unentschieden beim Vorletzten SGM Altingen/Entringen. »Wir waren in der zweiten Halbzeit einfach nicht konsequent genug, haben zu viele Leichtsinnsfehler gemacht und wurden dafür bestraft, obwohl wir das Spiel in der Hand hatten«, resümierte Croatia-Präsident Nikola Solic. Dabei führte der Tabellenführer mit 2:0 dank der Tore von Dennis Pascolo (9. Minute) und Mario Nikolovski (37.). Doch zwei Unachtsamkeiten brachten binnen zwei Minuten den Gegner zurück. Lorenz Wanner (73.) und Torben Feiler (74.) nutzten die Gelegenheiten für Altingen/Entringen.

Der Tabellenzweite FC Rottenburg hat nach dem 3:0-Sieg beim SV Hirrlingen nur noch einen Punkt Rückstand auf Croatia. »Natürlich wollen wir Druck aufbauen und nah dran sein, um ihnen gefährlich zu werden«, erklärte Rottenburgs Coach Marc Mutschler, der von seiner Mannschaft einen gelungenen Auftritt gegen Hirrlingen sah. Nach der Führung durch Kapitän Rene Hirschka (30.) sorgte Matthias Gampert (40., 56.) mit seinem Doppelpack für den 17. Saisonsieg. »Wir haben das Spiel kontrolliert und verdient gewonnen. Der Sieg tut uns im Endspurt gut und gibt uns das nötige Selbstbewusstsein«, so Mutschler. Übrigens: Am Mittwoch (19:30 Uhr) im Bezirkspokal-Halbfinale kommt es Knallerspiel zwischen Croatia und Rottenburg.

Pfullingen II verpasst Sieg

Ärgster Verfolger des Spitzenduos bleibt der TSV Hirschau. Das Team von Trainer Marco Calderaro siegte beim SV Pfrondorf mit 2:1. »Wir haben ein wirklich gutes Spiel gemacht, hatten im ersten Durchgang bereits Chancen auf Tore und hätten uns dafür belohnen müssen«, sagte Calderaro. Und fügte hinzu: »Aber der späte Gegentreffer ärgert mich, da müssen wir abgezockter werden.« Für die Hirschauer wartet am Mittwoch (19 Uhr) im Pokalhalbfinale gegen den SSC Tübingen das nächste Highlight.

Nach der herben 0:7-Niederlage vergangene Woche beim TSV Hirschau hat der SV Walddorf beim 4:0-Sieg gegen den SV Zainingen die richtige Antwort gegeben. »Wir haben ein ganz anderes Spiel gezeigt. Fußball gespielt, uns getraut und uns dafür auch belohnt«, lobte Trainer Benjamin Link. Von Beginn an hatten die Hausherren die Partie im Griff. Stefan Tilgner (24., 63.) und Florian Komenda (72., 88.) sorgten mit jeweils zwei Treffern für das 4:0. »Dass wir als junge Mannschaft solche Ergebnisse wegstecken können, macht mich stolz«, so Link.

Nix zu holen gab es hingegen für die SGM Dettingen/Glems, die beim SSC Tübingen mit 0:5 unter die Räder kam. Bereits nach zwei Minuten brachte SSC-Torjäger Markos Chatziliadis seine Farben in Front. Eine halbe Stunde später stellte Jakob Gedeon-Göbel auf 2:0 für den SSC. Auch im zweiten Durchgang bekam Dettingen/Glems wenig Zugriff und Joschka Kralewski (56.), Berkant Cetinkaya (68.) und Elias Bandel (71.) sorgten für den höchsten Heimsieg in dieser Spielzeit. »Bei uns hat gar nichts funktioniert. Das war eine sehr enttäuschende Leistung«, erklärte Dettingens Trainer Patrick Plewnia und ergänzte: »Wir haben vor allem die Basics vermissen lassen. Das war schlecht.«

Die U 23 des VfL Pfullingen, die sich unter der Woche mit einem 8:0-Erfolg gegen den SV Zainingen im Rennen um den Klassenerhalt wieder anmeldete, verpasste beim 1:1 gegen die SG Reutlingen, weiter Boden gut zu machen und liegt weiterhin an drittletzter Stelle. »Es sind eigentlich zwei verlorene Punkte. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt«, monierte VfL-Sportvorstand Paul Stingel. Dabei waren die Pfullinger nach dem Platzverweis von Florian Stieb (12.) satte 80 Minuten in Überzahl.

Für einen späten Sieg sorgte Eningens A-Jugendlicher Andi Bojka, der zum 3:2-Erfolg in der 86. Minute gegen die SGM Dettingen/Weiler traf. Dabei lag der TSV Eningen noch zur Pause mit 1:2 hinten. Aber die Elf des Trainerduos Timo Gutjahr/Stephan Rothweiler bewies Leidenschaft und drehte die Partie noch zu ihren Gunsten. (GEA)