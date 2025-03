Bezirksliga-Derby: SG Reutlingen unterliegt dem SSC Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die SG Reutlingen musste sich in einem Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Alb dem Spitzenreiter SSC Tübingen mit 4:6 (1:2) geschlagen geben. Die Orschel-Hagener, in der Tabelle auf Platz elf notiert, führten bis zur 87. Minute mit 4:3. Dann markierte Markos Chatziliadis Kopfball das 4:4. Mit einem fulminanten Schuss unter die Latte brachte Christian Wiehl die Tübinger in der dritten Nachspielminute mit 5:4 nach vorne. Gegen die komplett aufgerückten SGler machte Ron Becker (90.+5) das halbe Dutzend für den SSC voll. »Wir standen nach einer tollen Leistung am Ende mit leeren Händen da«, sagte SG-Pressewart Robert Döllinger. Die Tore für die Reutlinger erzielten Christos Vasilopoulos nach Vorarbeit von Jacob Ammann, Ammann mit einem platzierten Schuss, David Mojsisch nach einer schönen Kombination und erneut Ammann nach starker Zuarbeit von Fabian Hochgreve. (GEA)