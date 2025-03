Bezirksliga Alb: Topteams meistern ihre Aufgaben zum Start ins neue Jahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wenn du Bezirksligameister werden willst, musst du auch die knappen Spiele ziehen, werden sie sich beim SSC Tübingen denken. 4:3 gegen den TSV Eningen, ein Spiel, das hin und her ging und das erst in der vierten Minuten der Nachspielzeit durch Yasin Meral zugunsten des SSC entschieden wurde. »Grundsätzlich haben wir nicht gut gespielt, sieben Gegentore in den letzten zwei Spielen, das ist einfach zu viel«, ärgerte sich Tübingens Trainer Steve Trevallion ein wenig und ergänzte: »Aber nachdem die Eninger nochmal zurück gekommen sind, hat die Mannschaft Charakter gezeigt, das ist entscheidend, wenn du oben mit dabei sein willst.«

TSV Genkingen souverän

Deutlicher gestaltete der TSV Genkingen seinen Auftakt nach der über 14-wöchigen Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Marco Knoll gewann mit 5:1 gegen die TuS Metzingen. »Wir waren über 90 Minuten dominant, haben uns gute Chancen erarbeitet und sind stark im Gegenpressing gewesen«, resümierte Knoll. Dabei gingen die Gäste aus Metzingen in Front – Liridon Preniqi traf aus dem Nichts. Doch mit der nächsten Aktion glich Jan-Luca Ebinger für die Genkinger aus, die dann im zweiten Durchgang ihre Überlegenheit in Tore ummünzten. Und das trotz des Ausfalls von gleich vier Stammspielern. Neben Daniel Saur (Gelb-Rot) fehlten Kapitän Dominik Mayer und Kevin Grauer verletzt. Nicht mehr in dieser Saison wird Timo Fetzer auflaufen, der sich in der Hallensaison einen Kreuzbandriss zuzog – sein Ersatz Alex Holder machte seine Sache aber gut und belohnte sich mit einem Treffer.

Ebenfalls einen Start nach Maß erwischte die U 23 des VfL Pfullingen beim 3:1-Sieg gegen den SV 03 Tübingen. »Die Vorbereitung lief nicht so gut, umso glücklicher bin ich, dass wir die drei Punkte behalten haben«, gab Trainer Benjamin Hübner zu. Zwar gingen die Tübinger in Führung, aber nach einer Trinkpausenunterbrechung spielten die Pfullinger stark auf. Zunächst drehte Marvin Krüger per Doppelpack die Partie und in der 80. Minute besorgte Alex Ripas dann den Endstand. »Am Ende war das Ergebnis in Ordnung, wir haben verdient gewonnen«, erklärte Hübner, dessen Team weiterhin auf Platz drei rangiert.

Vierter bleibt der TSV Hirschau, der beim TSV Gomaringen souverän 4:0 gewann. »Von den Gomaringern kam wenig. Sie haben die Bälle nur lang rausgeschlagen. Wir sind ruhig geblieben und haben verdient gewonnen«, resümierte Hirschaus Trainer Marco Calderaro.

Später Elfmeter in Wurmlingen

Richtig emotional wurde es beim 2:2-Unentschieden zwischen dem SV Wurmlingen und dem TSV Ofterdingen. Die frühe Führung der Ofterdinger, erzielt durch Leo Wright, egalisierten die Wurmlinger dank Nicolai Haug nach 20 Minuten. In der Folge drückten die Hausherren, nutzten ihre Hochkaräter aber nicht. Und so war es Fabian Schmid, der kurz vor Pause wieder Ofterdingen in Front schoss. »In der Kabine waren die Jungs richtig angefressen, aber eben auch hochmotiviert«, sagte Wurmlingens Coach Andre Haug. Doch die Gastgeber mussten bis zu letzten Minute zittern, ehe der Schiedsrichter auf Handelfmeter entschied, den Jonas Neu zum 2:2-Ausgleich zu nutzen wusste. »Das war natürlich Emotion pur, wir alle haben lange auf den Start hingefiebert nach der Pause. Umso schöner, dass wir diesen mit einem emotionalen Highlight veredelt haben«, so Haug.

Beim Tabellensechsten SGM Dettingen/Glems gingen die Köpfe nach der 1:2-Niederlage gegen den Tabellennachbarn SV Pfrondorf nach unten. Nach der frühen Pfrondorfer Führung kämpften sich die Dettinger zurück in die Partie und glichen aus. Wirklich zwingend wurden sie aber nicht und so gelang den Pfrondorfern nach 59 Minuten die erneute Führung. Torgarant Daniel Schreier traf zum 2:1 und stellte in der Tabelle damit auf punktgleich mit den Dettinger.

Noch gar nicht laufen will es nach der Winterpause für die SG Reutlingen, die nach der 4:6-Niederlage in der Vorwoche gegen den SSC Tübingen gegen die TSG Tübingen II mit 1:2 das Nachsehen hatte. Fabian Leitenberger und Max Staib sorgten auf Tübinger Seite für die Tore, während sich bei der SG Co-Spielertrainer Jacob Ammann in die Torschützenliste eintrug. Wieder mehr an sich glauben darf hingegen der SV Zainingen. Das Team von Trainer Sebastian Schneider erkämpfte sich bei der SGM Altingen/Entringen einen 2:1-Sieg und rutschte damit bis auf einen Zähler heran auf den wahrscheinlichen Relegationsplatz. Dabei gingen die Gastgeber durch Felix Seibold in Führung. Der Zaininger Doppelschlag in der 61. und 66. Minute aber drehte die Partie zugunsten des SVZ. (GEA)