Benjamin Hübner ist der Vater des Erfolgs bei der U23 des VfL Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. In einem körnigen Schwarz-Weiß, so sehen die visuellen Erinnerungen des letzten Bezirkspokalerfolges des VfL Pfullingen aus. 2007, in einem Finale »dahoam« am Jahnhaus siegten die Pfullinger mit 4:0 gegen die SG Reutlingen. Rund 18 Jahre später steht der VfL an diesem Mittwochabend in Rübgarten (Anpfiff 18:30 Uhr) gegen den TSV Hirschau wieder einmal in einem Bezirkspokalfinale und das erstmals mit seiner U23. »Das ist ein riesen Erfolg und unterstreicht die Leistung der Jungs in den letzten zwei Jahren«, sagt Spielleiter Patrick Weiland, der 2007 als Spieler dabei war. Doch der Erfolg kommt nicht von ungefähr.

Abstieg in die A-Liga als Grundlage für einen Neuanfang

Es beginnt vor zwei Jahren mit dem Abstieg in die A-Liga. Die Macher um Weiland und Sportvorstand Jan Herrmann sind sich einig: es braucht einen Neuanfang, einen neuen Trainer. Die Suche endet bei Benjamin Hübner, der heute 35-Jährige kommt vom TSV Sondelfingen. Bereits im ersten Jahr liefert Hübner und seine Mannschaft beeindruckend. Meister mit 76 Punkten, dazu sagenhafte 128 Tore. »Benni hat von Beginn an, seinen Plan durchgezogen und der Erfolg unterstreicht seine Leistung«, lobt Weiland.

In der Bezirksliga schließt der VfL nahtlos an seine Vorjahresleistung an. Das große Highlight aber ist der Einzug ins Bezirkspokalfinale. Auf dem Weg dorthin haben die Pfullinger unter anderem Pfrondorf, Sondelfingen und die SG Reutlingen geschlagen. Dabei markiert insbesondere der 2:1-Sieg bei der SG den Knackpunkt. Hübner fehlt der Großteil seines Kaders, der sich auf der VfL-Feier auf dem Cannstatter Wasen befindet. Der Trainer rotiert und setzt auf die U19 - mit Erfolg. »Das Spiel hat gezeigt, wie intakt der Verein und wie gut die Arbeit aller Beteiligten ist«, hebt Herrmann hervor.

Hohe Ansprüche und ein guter Draht zu den Spielern

Der Sieg bei der SG unterstreicht aber auch die Leistung von Hübner. Ein Trainer, der viel von seiner Mannschaft fordert, der aber auch hohe Ansprüche an sich stellt und das vorlebt. Ein Trainer, der mit jedem spricht und für den seine Spieler durchs Feuer gehen würden. »Der Umgang mit den Jungs ist überragend, er kommuniziert unglaublich viel und schafft dadurch ein sehr gutes Klima«, so der Spielleiter. Hübner lässt attraktiven Fußball spielen, steht für eine hohe Intensität im Pressing, die dann Umschaltsituationen ermöglicht. Seine größte Stärke aber ist die Weiterentwicklung der Spieler. »Der Kader hat viel Talent, aber Benni hat die Mannschaft entwickelt, hat sie stabilisiert und die Jungs aufs nächste Level gebracht«, sind sich Herrmann und Weiland einig.

Genau diese Qualitäten sind es auch, die Hübner zu einem zentralen Bestandteil im Verein machen. Der viel beschworene Pfullinger Weg, auf die gute Jugendarbeit aufzubauen, Spieler weiterzuentwickeln und auszubilden. »Er hat jede Woche ein Stück weit einen anderen Kader, muss sich mit Albert Lennerth, unserem Coach der Ersten, und den Jugendtrainern abstimmen und dann noch seinen Plan durchziehen. Aber Benni wusste, welche Rolle er einnimmt und das macht ihn umso wertvoller«, erklärt der Sportvorstand.

Hirschau hat die Erfahrung, der VfL ist frech

Das Finale ist der vorzeitige Höhepunkt auf der Reise. Dabei sind sich alle einig, dass trotz des Riesenerfolgs der Einzug nur ein Etappenziel darstellt. »Die Messlatte haben die Jungs sich selbst gelegt, wir wollen daran natürlich anknüpfen und auch Benni will mit der Mannschaft den nächsten Schritt gehen, die nächsten jungen Spieler entwickeln«, grinst der Sportvorstand, der das Finale als 50:50-Spiel sieht. »Hirschau hat eine enorme Erfahrung, aber wir haben eine gute Qualität und spielen frech auf. Am Ende gibt es den besseren Ausgang für uns.« Und auch wenn Herrmann mit seiner Prognose falsch liegt, so steht eines bereits vor der Partie fest. In Pfullingen schlägt die Erfolgsgeschichte gerade erst das nächste Kapitel auf. (GEA)