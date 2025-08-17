Beim VfL Pfullingen ist noch mächtig Sand im Getriebe

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Pfullingens Trainer Albert Lennerth roch den Braten schon vor zwei Wochen. Weil beim VfL etliche Spieler noch im Urlaub weilen, könne es schon sein, dass ein holpriger Start auf den Verbandsliga-Absteiger wartet. »Das habe ich auch so angesprochen. Ich bin gespannt, wie wir aus der Urlaubsphase rauskommen«, warf der ehemalige Trainer des Oberligisten SSV Reutlingen vor dem Landesliga-Saisonstart im GEA-Interview die Frage auf.

Klammert man den sensationellen Erfolg im WFV-Pokal gegen die zwei Ligen höher kickenden Nullfünfer am Mittwoch aus, dann kann es nur eine Antwort geben: Alles andere als gut. Nach dem 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen den VfL Mühlheim haben die Echazstädter nach den beiden Auftaktpartien gegen zwei Aufsteiger nur ein Pünktchen auf dem Konto stehen. Das Spiel am Samstag vor heimischer Kulisse hat wie schon in der Vorwoche gegen den SSC Tübingen gezeigt: Bei den Pfullingern ist noch mächtig Sand im Getriebe.

Mögliches Hammerlos Der Württembergische-Fußball-Verband (WFV) hat am Sonntag die Achtelfinal-Begegnungen im WFV-Pokal ausgelost. Dabei könnte der VfL Pfullingen das attraktivste Los gezogen haben. Die Echazstädter treffen auf den Sieger der Partie TSV Eschach und Zweitliga-Absteiger SSV Ulm 1846. Dieses Duell wird am 27. August noch ausgetragen. Alles andere als ein Sieg des Drittligisten gegen den Bezirksligisten wäre eine Riesensensation. »Ulm muss erstmal seine Hausaufgaben machen. Wenn sie das erledigen, haben wir natürlich aber das absolute Hammer-Los gezogen«, sagte VfL-Sportvorstand Jan Herrmann. Abwehrchef Sven Packert zeigte sich begeistert: »Ich habe glaube ich die ganze Straße zusammengebrüllt, als das Los gezogen wurde.« (ott)

Obwohl man jeweils einen perfekten Start erwischte - Führung durch Kenan Dogan nach drei Minuten und Treffer zum 2:1 durch Marvin Krüger sechs Minuten nach der Halbzeitpause - präsentierte man sich offensiv deutlich zu einfallslos und gab die Partie ohne Not aus der Hand. Weil sich die Pfullinger vor allem vor dem 2:2 - in Person von Torschütze Dogan und seinem völlig missratenen Rückpass zu Torwart Tim Zemmer - einen kapitalen Bock leisteten. Dieser ermöglichte es den Gästen, die nicht wirklich viel vom VfL wollten, einen Punkt aus der Echazstadt zu entführen. Dementsprechend wurde das Remis von den Mühlheimern auch wie ein Sieg lautstark gefeiert.

Ernüchterung dagegen auf Pfullinger Seite. »Das ist sehr ärgerlich. Das Spiel dürfen wir nicht hergeben«, sagte Lennerth. Natürlich dürfe der Rückpass nicht passieren, vielmehr kritisierte der 52-Jährige aber einen Punkt: »Wir sind nicht angekommen. Die Jungs glauben, dass das Talent alleine ausreicht. Aber das reicht halt nicht. Wir müssen auch laufen, kämpfen, im letzten Drittel die Tiefenläufe machen und den Strafraum besetzen. Und genau deshalb bin ich stinksauer. Weil es nicht das ist, was wir gemeinsam in der Vorbereitung ausgearbeitet haben.« Ein Beispiel: Wenn man mit dem Rücken zum Gegner sei, »dann lass den Ball klatschen. Stattdessen gehen wir in irgendwelche Dribbling-Situationen«.

Flügelspieler Philipp Kendel kehrt zurück

Seine Jungs können es viel besser, doch aktuell würden sie sich noch mit 50 Prozent zufrieden. Diese »Geilheit« es zu 100 Prozent und es immer perfekt machen zu wollen, fehle aktuell. »Aber ich sage es nochmal: Das ist einfach das Ergebnis der letzten drei Wochen. Eines schlechten Prozesses, in dem viele Spieler im Urlaub waren.« Negativ: Der zentrale Mittelfeldspieler Tom Ankele steht wegen einen Auslandsemesters in den USA erst wieder in der Rückrunde zur Verfügung. Was dagegen Hoffnung macht: Der talentierte Flügelspieler Philipp Kendel kehrt zurück. Der 19-Jährige bringt die dringend benötigte Geschwindigkeit und Kreativität im letzten Drittel mit. So oder so: Es kann nur besser werden. (GEA)